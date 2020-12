LOS ANGELES (AP) – Les hôpitaux débordés de Californie mettent en place des lits supplémentaires de fortune pour les patients atteints de coronavirus, et une poignée d’établissements du comté de Los Angeles, durement touché, élaborent des plans d’urgence au cas où ils devraient limiter le nombre de personnes recevant des soins vitaux .

Le nombre de personnes hospitalisées à travers la Californie avec des infections confirmées au COVID-19 est plus du double du pic précédent de l’État, atteint en juillet, et un modèle d’État prévoit que le total pourrait atteindre 75000 patients d’ici la mi-janvier.

Les plans de rationnement des soins ne sont pas encore en place, mais ils doivent être établis car «le pire reste à venir», a déclaré le Dr Christina Ghaly, directrice des services de santé du comté de Los Angeles.

Alors que les expéditions du vaccin sont en cours de déploiement à de nombreux travailleurs de la santé et maisons de soins infirmiers à travers le pays, il pourrait s’écouler des mois avant que les vaccins soient disponibles au grand public. D’ici là, quatre hôpitaux gérés par le comté de Los Angeles réfléchissent à ce qu’il faut faire s’ils ne peuvent pas traiter tout le monde en raison d’un manque de lits ou de personnel.

Un document récemment diffusé parmi les médecins des quatre hôpitaux proposait qu’au lieu d’essayer de sauver toutes les vies, leur objectif pourrait être de sauver autant de patients que possible – ce qui signifie que ceux qui sont moins susceptibles de survivre ne recevraient pas le même type de soins.

«Un certain compromis sur la norme de soins est inévitable; ce n’est pas qu’une entité, un système ou un lieu choisisse de limiter les ressources, c’est que les ressources ne sont clairement pas disponibles pour fournir des soins de manière régulière », indique le document obtenu par le Los Angeles Times.

De nombreux hôpitaux de Californie ont déjà mis en place des procédures d’urgence pour étirer le personnel et l’espace.

Le centre médical régional Corona, au sud-est de Los Angeles, a converti une ancienne salle d’urgence pour traiter près du double du nombre habituel de patients en soins intensifs. Il utilise également deux tentes en cas de catastrophe pour trier les patients des urgences.

Dans l’ensemble, la capacité de soins intensifs de l’État n’était que de 2,1% dimanche. Certains hôpitaux ont annulé des chirurgies électives non essentielles, telles que des arthroplasties de la hanche, qui pourraient occuper des lits qui pourraient bientôt être nécessaires pour les patients atteints de COVID-19.

Les infirmières disent que l’écrasement des cas signifie qu’elles ont moins de temps à passer avec les patients, dont beaucoup sont plus malades qu’ils ne l’ont jamais été.

«Plus nous avons de patients, plus il y a de risque de faire une erreur, surtout si nous nous précipitons», a déclaré Wendy Macedo. infirmière au centre médical UCLA Health Santa Monica. « Évidemment, nous essayons d’éviter cela, mais nous ne sommes que des humains. »

La Californie connaissait «certains des jours les plus sombres de notre poussée de COVID-19», a déclaré le gouverneur Gavin Newsom, mais il y a eu un dimanche clair alors qu’un groupe de scientifiques et d’experts a approuvé un vaccin développé par Moderna. L’étape ouvre la voie à la distribution du médicament dans toute la Californie et dans d’autres États occidentaux qui l’ont examiné séparément de la Food and Drug Administration.

CVS et son rival Walgreens ont commencé à fournir des injections la semaine dernière dans certains établissements de soins de longue durée du Connecticut et de l’Ohio, et les deux sociétés ont déclaré qu’elles étendraient leurs programmes dans 12 États à partir de cette semaine. Ces États comprennent la Floride, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Nevada, le New Hampshire, New York, l’Oklahoma, l’Oregon et le Vermont, a annoncé lundi CVS Health.

CVS prévoit de faire trois visites sur chaque site pour donner aux résidents et au personnel leur première injection, puis un rappel. Il espère terminer le programme dans environ trois mois.

Mais avec des vaccins en quantité limitée jusqu’au printemps ou à l’été, les dirigeants politiques demandent aux gens de rester chez eux et de porter des masques.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a demandé aux compagnies aériennes desservant son État en provenance du Royaume-Uni de faire subir à tous les passagers un test de coronavirus avant de monter à bord. Au moins une compagnie aérienne, British Airways, a accepté, a déclaré le démocrate.

Cuomo souhaite que le gouvernement américain arrête temporairement les vols en provenance du Royaume-Uni en raison de l’émergence d’une nouvelle souche du virus dans ce pays.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a annoncé dimanche de nouvelles restrictions de rassemblement social tout en refusant toujours de mettre en œuvre un mandat de masque malgré les appels des travailleurs de la santé de première ligne. Le Tennessee, l’un des douze États sans mandat de masque, connaît le plus grand nombre de nouveaux cas par habitant dans le pays.

Au lieu d’un mandat masque, le républicain a signé un décret limitant les rassemblements publics à 10 personnes. Cependant, les lieux de culte, les mariages et les funérailles sont exemptés.

Les rédacteurs de l’Associated Press Tom Murphy à Indianapolis, Kimberlee Kruesi à Nashville, Tennessee, et John Seewer à Toledo, Ohio, ont contribué à ce rapport.