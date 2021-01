Le personnel de l’hôpital et les proches des patients de Covid-19 se sont précipités pour fournir des installations avec des réservoirs d’oxygène qui venaient d’être envoyés par avion dans la plus grande ville de la forêt amazonienne, alors que les médecins choisissaient quels patients respiraient au milieu de la diminution des stocks et tentaient de transporter certains d’entre eux par avion vers d’autres États.

Alors que de fortes pluies tombaient jeudi à Manaus, Rafael Pereira a transporté un petit réservoir contenant cinq mètres cubes d’oxygène pour sa belle-mère à l’hôpital 28 de Agosto. Il ne voulait pas être interviewé à cause de son stress, mais il avait l’air soulagé lorsque le réservoir – qui, selon lui, l’aiderait à respirer pendant deux heures supplémentaires – a été amené à l’intérieur.

Les agents de santé de l’hôpital universitaire Getulio Vargas ont apporté des bouteilles vides à son fournisseur d’oxygène dans l’espoir qu’il y en ait à récupérer. Habituellement, le fournisseur récupère les bouteilles et en apporte les nouvellement remplies.

Des patients désespérés dans des hôpitaux surchargés ont attendu l’arrivée d’oxygène pour en sauver certains, mais sont arrivés trop tard pour d’autres. Au moins un des cimetières de Manaus, une ville de 2,2 millions d’habitants, avait des personnes en deuil faisant la queue pour entrer et enterrer leurs morts. Les artistes brésiliens, les clubs de football et les politiciens ont utilisé leurs plates-formes pour appeler à l’aide.

Le ministre brésilien de la Santé, Eduardo Pazuello, a déclaré jeudi qu’un deuxième avion avec des fournitures médicales – y compris de l’oxygène – arriverait vendredi, et quatre autres plus tard. Le fournisseur d’oxygène du gouvernement local, la multinationale White Martins, a déclaré dans un communiqué qu’il envisageait de détourner une partie de son approvisionnement du Venezuela voisin. Il n’était pas immédiatement clair si cela suffirait à résoudre la crise en spirale.

« Oui, il y a un effondrement du système de santé à Manaus. La file d’attente pour les lits augmente beaucoup – nous avons maintenant 480 personnes qui attendent », a déclaré M. Pazuello dans une émission diffusée sur les réseaux sociaux. « Nous commençons à retirer des patients avec des (conditions) moins graves pour réduire l’impact. »