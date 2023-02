Les hôpitaux boliviens sous pression alors que la dengue tue des dizaines de personnes

Il s’agit de la plus grande épidémie de maladie transmise par les moustiques depuis la pandémie de COVID-19. La plupart des près de 7 000 cas détectés depuis janvier se sont produits à Santa Cruz, la région la plus peuplée du pays, où deux des variantes les plus mortelles de la maladie ont été détectées.

“L’hôpital est plein, il n’y a plus de place, les patients dorment dans le couloir pour être admis”, a déclaré Fredy Rojas, pédiatre à l’hôpital pour enfants de Santa Cruz, à une radio locale. “Beaucoup d’enfants arrivent ici dans un état grave et il n’y a pas assez de temps pour inverser la situation.”

La dengue est endémique en Bolivie et prolifère dans l’est du pays pendant sa saison des pluies de décembre à mars. C’est l’une des principales causes de maladies graves et de décès dans environ 120 pays d’Amérique latine et d’Asie.