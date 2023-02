Les hôpitaux boliviens sous pression alors que la dengue tue des dizaines de personnes

LA PAZ, Bolivie (AP) – Les hôpitaux de la région orientale de Santa Cruz en Bolivie ont eu du mal mercredi à faire face à une épidémie de dengue qui a tué au moins 26 personnes.

Il s’agit de la plus grande épidémie de maladie transmise par les moustiques depuis la pandémie de COVID-19. La plupart des près de 7 000 cas détectés depuis janvier se sont produits à Santa Cruz, la région la plus peuplée du pays, où deux des variantes les plus mortelles de la maladie ont été détectées.

“L’hôpital est plein, il n’y a plus de place, les patients dorment dans le couloir pour être admis”, a déclaré Fredy Rojas, pédiatre à l’hôpital pour enfants de Santa Cruz, à une radio locale. “Beaucoup d’enfants arrivent ici dans un état grave et il n’y a pas assez de temps pour inverser la situation.”

Au moins 26 personnes sont décédées, a annoncé le ministère bolivien de la Santé.

La dengue provoque des symptômes pseudo-grippaux dont la plupart des gens se rétablissent, mais peut également entraîner rapidement une hémorragie interne, une défaillance des organes et même la mort. Il n’existe généralement pas de traitement spécifique pour la maladie, mais des vaccins sont disponibles.

La dengue est endémique en Bolivie et prolifère dans l’est du pays pendant sa saison des pluies de décembre à mars. C’est l’une des principales causes de maladies graves et de décès dans environ 120 pays d’Amérique latine et d’Asie.

Presse associée, La presse associée