Les hôpitaux allemands sont submergés par la forte augmentation du nombre de patients atteints de Covid-19 nécessitant des soins intensifs par rapport aux premiers mois de la pandémie, a déclaré un responsable de l’association hospitalière aux médias locaux.

«Dans des États comme la Saxe, le nombre de patients en soins intensifs est cinq fois plus élevé qu’en avril. Les hôpitaux atteignent leurs limites de capacité ou les ont déjà dépassés ». Gerald Gass, le chef de la Fédération allemande des hôpitaux (DKG), un groupe de coordination réunissant les associations régionales d’hôpitaux, a déclaré au journal Welt am Sonntag.

Selon DKG, il y a actuellement 40 pour cent de plus de patients Covid-19 dans les USI que pendant la première vague de la pandémie au printemps. En outre, environ 16 000 patients sont traités pour le coronavirus dans les services normaux.

Lorsque la première vague a frappé l’Allemagne, les petits hôpitaux ont pu envoyer leurs patients gravement malades dans des cliniques universitaires mieux équipées, mais cela s’avère maintenant difficile car les cliniques sont souvent remplies à ras bord, selon le journal.

Le tableau sombre correspond aux rapports antérieurs des médias allemands selon lesquels les hôpitaux étaient aux prises avec le regain d’afflux de patients atteints de Covid-19 alors que les cas augmentaient à travers le pays.

Thomas Koenig, qui dirige l’unité de soins intensifs dans un hôpital de Berlin, a déclaré vendredi à Deutsche Welle que les dix lits de son unité étaient pleins depuis des semaines. Il a dit que le personnel de l’ICU a été « Étiré pendant des années » et il y avait « Trop peu » infirmières qualifiées, tandis que Covid-19 a aggravé la situation.

Uwe Janssens, le chef de l’Association allemande de médecine intensive et d’urgence (DIVI), a déclaré à Deutsche Welle que c’était « Vraiment incertain » comment les hôpitaux géreraient le flux de patients « Si les choses restent telles qu’elles sont au cours des prochaines semaines. »

L’Allemagne a imposé un verrouillage partiel début novembre et a finalement prolongé les restrictions jusqu’au 10 janvier. Dimanche, l’Allemagne a enregistré plus de 1,7 million de cas de Covid-19 et 18 772 décès, selon l’Institut Robert Koch.

