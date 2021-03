INDIANAPOLIS: Mike Woodson a remporté un titre Big Ten et un championnat NIT en jouant pour Bob Knight.

Il espère célébrer beaucoup plus fréquemment à son alma mater au cours des prochaines années.

L’Indiana a embauché dimanche l’ancien joueur vedette comme nouvel entraîneur, publiant une déclaration de quatre mots sur Twitter Bienvenue à la maison, l’entraîneur Woodson avant l’annonce officielle.

Woodson est revenu aux Knicks de New York en tant qu’assistant cette saison après avoir précédemment été l’entraîneur-chef de New York pendant un peu plus de deux saisons. Il devait rencontrer ses nouveaux joueurs dimanche soir et sera présenté lundi.

J’ai parlé avec de nombreuses personnes aux niveaux collégial et NBA, et elles ont été unanimes dans leur soutien et leur respect pour Mike », a déclaré le directeur sportif Scott Dolson. De sa capacité en termes de X et d’Os à son habileté à nouer des relations et à développer des joueurs, sa réputation est exceptionnelle. En tant qu’entraîneur, il a réussi aux plus hauts niveaux de la NBA et il a encadré certains des grands joueurs de tous les temps.

Le natif d’Indianapolis, âgé de 63 ans, était une star d’université, terminant sa carrière de joueur en tant que deuxième meilleur buteur de l’histoire des Hoosiers. Après avoir obtenu son diplôme en 1980, il est allé jouer dans la NBA puis a passé toute sa carrière d’entraîneur au niveau professionnel. En neuf saisons en tant qu’entraîneur, la plupart de ceux avec les Hawks d’Atlanta, Woodson est allé 315-365.

Nous savons que c’est une occasion très spéciale pour Mike de retourner à son alma mater en tant qu’entraîneur-chef et de lui souhaiter le meilleur, a déclaré le président des Knicks, Leon Rose, dans un communiqué publié sur Twitter. Woody a eu un grand impact sur le jeu et la culture de nos équipes cette saison et il nous manquera.

Woodson devient le premier ancien de l’Indiana à être embauché comme entraîneur-chef depuis que Lou Watson a remplacé Branch McCracken en 1965. Dan Dakich, qui a également joué pour Knight et est maintenant une personnalité de la radio et un commentateur de couleur sur ESPN, a été entraîneur par intérim pendant sept matchs en 2008 après Kelvin Sampson. a été congédié.

Woodson est le deuxième entraîneur noir et la troisième minorité à diriger le programme, après Mike Davis, le successeur de Knight, et Sampson, qui est amérindien. Il devient l’un des 14 entraîneurs noirs des conférences Power Five et Big East, un groupe qui comprend d’autres piliers de la NBA à Juwan Howard (Michigan) et Patrick Ewing (Georgetown).

La réaction à l’embauche a été positive de la part des personnes les plus proches du programme.

Je l’aime. Woody est un entraîneur qui a fait ses preuves », a déclaré Jared Jeffries, ancien joueur des Indiana et des New York Knicks. Il a fait un travail incroyable avec notre équipe Knicks. Un des gars les plus gentils que j’aie jamais rencontré. Surtout, comprend notre école mieux que quiconque.

Dolson a peut-être télégraphié la décision lorsqu’il a annoncé le 15 mars qu’Archie Miller avait été limogé après quatre saisons médiocres. En expliquant ce qu’il cherchait chez un entraîneur, Dolson a déclaré aux journalistes qu’il voulait une infraction mise à jour qui plairait aux recrues et aux joueurs universitaires qui espéraient jouer dans la NBA.

Un autre attribut attrayant est l’histoire de Woodson de mentorat des meilleurs joueurs. Au cours de sa carrière en NBA, il a travaillé avec plus d’une vingtaine de All-Stars. Les fans se sont plaints bruyamment du développement des joueurs pendant la majeure partie des 21 ans qui ont suivi Knight.

Certains qui ont joué pour Woodson pensent qu’il pourrait réussir immédiatement.

Un de mes entraîneurs préférés pour jouer », a déclaré Jamal Crawford.

Une préoccupation immédiate pour Woodson est que six joueurs de l’Indiana sont actuellement dans le portail de transfert. Son embauche pourrait inciter au moins certains d’entre eux à reconsidérer.

Pour aider à la transition, Dolson a embauché l’ancien entraîneur de l’État de l’Ohio Thad Matta en tant que directeur sportif associé pour l’administration du basket-ball. Matta, qui a joué à Butler et a ensuite été entraîneur-chef chez Butler et Xavier, aurait également été interviewé pour le poste d’entraîneur.

Woodson, qui occupe toujours le cinquième rang de tous les temps dans l’Indiana avec 2061 points, était l’un des dizaines de joueurs à avoir assisté au retour de Knight à Assembly Hall en février 2020.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/College-basketball et https://twitter.com/AP_Top25