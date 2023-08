Les hooligans du NYCFC et du RBNY se battent après le match de la Coupe des ligues

Le côté le plus sombre du football a récemment fait son apparition après le derby de la Leagues Cup entre le NYCFC et le RBNY. Une bagarre a éclaté entre supporters rivaux après le match.

Le football aux États-Unis a développé une forte culture de supporters au cours des deux dernières décennies. Mais pour la plupart, le hooliganisme n’est pas un élément associé au sport qui s’est imposé aux États-Unis.

Cependant, ce n’est pas totalement inconnu. Malheureusement, les choses sont devenues un peu incontrôlables après le Derby de la rivière Hudson le 3 août. Les Red Bulls ont remporté le match 1-0 à domicile, se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe des ligues. Mais les choses sont devenues un peu difficiles à l’extérieur de la Red Bull Arena, comme le montrent les médias sociaux (ATTENTION : les vidéos contiennent de la violence et un langage grossier) :

Les vidéos montrent la police et la sécurité sur place essayant de disperser l’agitation. Cependant, les échauffourées se sont poursuivies dans différentes poches d’activité.

Un photographe de la RBNY a même signalé qu’une arme avait été brandie en direction des supporters de Red Bull :

La mauvaise façon de construire une rivalité

Ce combat entre les supporters du NYCFC et du RBNY n’est pas la première fois que la rivalité s’échauffe. Dans le passé, les sièges de la Red Bull Arena ont été détruits et des chants offensants ont retenti lors des matchs. La MLS veut sûrement jouer des rivalités intenses et imiter la passion du jeu dans le monde entier. Mais ce genre de comportement enfantin – et dangereux – n’est pas du tout le bienvenu.

Ce n’est pas aussi violent et choquant que certaines scènes que nous avons vues à l’étranger dans le passé. Mais cela reste un événement pénible et malvenu pour le jeu national.

À ce stade, il n’y a aucun mot sur les arrestations ou les actions de la ligue envers l’un ou l’autre groupe de fans. RBNY a fini par perdre contre Philadelphie lors de son prochain match de Coupe des Ligues, et les deux clubs reviennent en MLS jouer à domicile le 20 août.

Photo: Imago