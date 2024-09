Les « honoraires des talents » du Tennessee ne sont pas surprenants. Dans les affaires, on facture ce que les gens sont prêts à payer

S’il y a une constante dans le cycle de la vie des grandes entreprises, c’est que les augmentations de coûts seront toujours répercutées sur les consommateurs. Qu’il s’agisse de nourriture, d’essence ou de billets pour des événements sportifs, le client payant sera presque certainement invité à compenser la différence.

Le dernier exemple en date est celui de l’Université du Tennessee qui a annoncé mardi une augmentation moyenne de 14,5 % du prix des billets de football en 2025, dont 10 % destinés à la rémunération des athlètes. La nouvelle n’aurait dû surprendre personne. Elle était aussi inévitable qu’un lever de soleil.

Une fois que les tribunaux ont ouvert la voie au paiement des athlètes pour leur nom, leur image et leur ressemblance, suivi par la conclusion par la NCAA d’un accord provisoire de 2,78 milliards de dollars dans l’affaire antitrust de la Chambre – l’accord prévoit des réparations pour les anciens athlètes, crée un nouveau modèle de partage des revenus pour les écoles et augmente le nombre de bourses dans divers programmes – le public allait toujours recevoir la facture.

C’est ainsi que cela fonctionne dans les grandes entreprises, comme le sport universitaire. Les cadres et administrateurs surpayés n’absorbent que rarement les conséquences, même si ce sont leurs actions ou leur inaction qui créent le problème. Et ne vous y trompez pas, c’est l’arrogance et l’inertie de la NCAA il y a dix ans, après avoir perdu le recours collectif contre Ed O’Bannon, qui ont préparé le terrain pour aujourd’hui.

Ce n’est pas seulement la raison pour laquelle le Tennessee est proactif. La Géorgie, championne nationale en 2021 et 2022, l’est aussi. Les Bulldogs augmentent le prix des places réservées de 490 $ à 560 $ par billet, tout en augmentant le coût des matchs hors conférence de 55 $ à 80 $. L’exigence de don minimum par billet au Hartman Fund, qui finance les bourses d’études sportives et les coûts associés, augmente également.

La Géorgie n’appelle peut-être pas cela des « honoraires de talent », comme le fait le Tennessee, mais c’est exactement ce qu’ils sont. Et ils peuvent le faire parce qu’ils savent qu’ils ont une base de fans enragés qui paieront. Ce n’est pas une coïncidence si le directeur sportif du Tennessee, Danny White, a révélé que les Volunteers avaient une liste d’attente de 15 000 fans.

Vous ne voulez pas payer les augmentations de prix ? Cool, c’est au tour de l’homme (ou de la femme) suivant.

Cette attitude ne se limite pas aux grands clubs universitaires. On peut en voir des variantes dans le paysage sportif, comme dans la WNBA, où une augmentation spectaculaire de la popularité et de l’audience – grâce en partie à une classe de recrues exceptionnelles menée par Caitlin Clark et Angel Reese, dont les équipes se classent respectivement première et deuxième en termes d’affluence à l’extérieur – a entraîné une augmentation spectaculaire du prix des billets pour la saison prochaine.

Le Chicago Sky, par exemple, augmentera certains sièges jusqu’à 265 pour centtandis que le New York Liberty augmente certains forfaits de 155 pour cent, L’équipe a toutefois annoncé qu’elle limiterait l’augmentation à 25 % pour les détenteurs d’abonnements de longue date. À Phoenix et à Atlanta, certains des sièges les plus « abordables » sont reclassés en sièges de club, ce qui entraîne un prix plus élevé.

Rien de surprenant, bien sûr. Mais le risque de mettre en colère ou d’aliéner les supporters de longue date d’une ligue qui n’a pas encore généré de bénéfices est réel, affirment les experts. L’un d’eux est le PDG d’Impact Pricing, Mark Stiving, dont l’entreprise forme les entreprises à augmenter leurs prix sans perdre de clients.

« Il y a deux côtés à l’histoire », m’a-t-il dit. « L’un vient du côté des fans et l’autre du côté des affaires de l’entreprise. Les entreprises disent : « Nous avons toujours lutté. Nous n’avons jamais réussi à attirer des gens. C’est génial. Nous avons soudainement cette popularité. La demande est plus forte, nous sommes donc en mesure d’augmenter considérablement le prix des billets. » Ils peuvent le faire et ils vont gagner beaucoup d’argent. Le problème qu’ils vont avoir, c’est que si les conditions changent à nouveau et qu’ils reviennent aux conditions actuelles, ils auront énervé tous leurs fans. Personne ne va payer 4 000 $ pour un abonnement, et les gens qui payaient 750 $ n’achèteront plus de billets, même si le prix revient à 750 $. Le danger est que vous échangez la valeur à vie contre un profit à court terme. »

C’est la partie où je me projette et parle normalement de ce qui devrait se passer lorsque je traite avec des fans/clients qui vous ont soutenu pendant les années de vaches maigres. Stiving m’a rapidement corrigé.

« Il n’y a pas de « devrait », a-t-il déclaré. « Si vous croyez au capitalisme – et c’est ce qui fait fonctionner notre économie – alors les gens facturent ce que les autres sont prêts à payer.[…]Les entreprises font toujours des compromis sur leur image et leurs bénéfices. Elles ne veulent pas être perçues comme des personnes qui arnaquent leurs clients et augmentent considérablement leurs prix. Mais j’ai le sentiment que ces entreprises sont dans une position où elles disent : « Hé, pour la première fois, je suis en mesure de gagner de l’argent, alors allons-y. »

Les fans du Tennessee doivent arrêter de se plaindre de l’augmentation de 10 % du prix des billets. Si vous voulez gagner, c’est le prix à payer. Les chambres d’hôtel pour les grands matchs coûtent déjà 1 500 $ la nuit au centre-ville et 500 $ la nuit à West Knox. Le succès coûte cher. Si nous le voulons, cela va nous coûter cher. — VFL avec BVS a besoin d’aide (@volsnvikes) 18 septembre 2024

Si une famille de 4 personnes va voir un match de football du Tennessee, les billets coûtent 160 $ ​​pour des places de mauvaise qualité, plus le parking, la nourriture et vous dépensez entre 800 et 1 000 $ le samedi. Quand est-ce que ces bêtises vont s’arrêter ? Il devient impossible pour les gens ordinaires de faire quoi que ce soit. — Roger Wilkinson (@BASEBALLSCOUTZ) 17 septembre 2024

Plusieurs tentatives pour discuter de cette danse délicate avec la WNBA ont été vaines. L’association des joueuses a refusé de commenter.

Même si rien ne vaut la WNBA, on peut faire des comparaisons entre la WNBA et le football universitaire. Pas besoin de parcourir les commentaires pour trouver des fans qui accusent le Tennessee de les avoir exclus de l’expérience de jeu. Ils sont en colère et vocaux, ce qui est compréhensible. Mais voici ce que savent les dirigeants des Volunteers : l’université fait partie d’un groupe relativement restreint de membres de la conférence puissante dont les racines sont si profondes dans la communauté que leurs fans vont chercher leur portefeuille d’une main tout en se pinçant le nez de l’autre. Ils paieront le pourboire à l’avance. Après tout, cela fait partie du cycle de la vie dans les grandes entreprises.

(Photo de l’entraîneur Josh Heupel célébrant avec les fans après la victoire du Tennessee sur l’Alabama 52-49 au Neyland Stadium en 2022 : Donald Page / Getty Images)