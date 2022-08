Les honoraires d’Alia Bhatt pour son premier film Student Of The Year vous laisseront choqués

Alia Bhatt a fait ses débuts de rêve à Bollywood avec Student Of The Year et depuis lors, il n’y a pas de retour en arrière pour l’actrice. Alia qui a auditionné pour son rôle ‘Shanaya’ a été payée 15 roupies lakh pour son premier film et elle est allée directement voir sa mère et lui a donné le chèque et lui a dit, “maman tu gères l’argent”. L’actrice dans une interaction a en outre révélé comment, même maintenant, sa mère Soni Razdon gère son argent et elle ne regarde jamais où va son argent. Alia a même parlé du fait qu’elle n’a jamais été l’expéditeur d’argent et même son CA (comptable agréé) lui demande de dépenser peu, d’investir peu et de profiter un peu de l’argent qu’elle gagne, cependant, elle n’aime pas dépenser son argent . Clairement, l’actrice est assez privilégiée pour ne pas dépenser assez. NON?

Les débuts d’Alia Bhatt n’étaient pas si impressionnants et personne n’avait jamais prédit qu’elle deviendrait l’une des actrices les plus titrées de Bollywood. Mais Highway – son deuxième film avec Imtiaz Ali a montré ses prouesses en tant qu’actrice et depuis lors, elle joue tous les rôles que vous nommez. Elle possède son personnage et laisse le public en admiration devant elle.

Récemment, dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, lorsque Sidharth Malhotra et Vicky Kaushal se sont réunis, Karan a révélé des détails hilarants sur la réalisation de SOTY. Il a avoué qu’il se demandait pourquoi il faisait le film parce que le scénario était si mauvais. Cependant, il était heureux que le film se soit bien passé, et aujourd’hui, les trois acteurs du film Alia, Varun Dhawan et Sidharth réussissent extrêmement bien dans leur carrière. En ce moment, Alia Bhatt reçoit une réponse élogieuse pour sa dernière version OTT Darlings avec Shefali Shah et Vijay Verma également. L’actrice qui attend son premier enfant avec son mari Ranbir Kapoor est prête pour la sortie de Brahmastra et la scène h a lancé les promotions.