Les Honor 50 et 50 Pro reçoivent la certification 3C confirmant une charge de 66W et 100W

La marque Honor devrait annoncer sa prochaine gamme phare après la vente de la marque par Huawei. La gamme Honor 50 devrait être annoncée par la marque dès ce mois-ci. Les dernières nouvelles viennent du 3C chinois où deux des modèles Honor 50 ont été certifiés avec leurs adaptateurs d’alimentation fournis.

Comme MyFixGuide rapports, il existe deux modèles certifiés dans cette liste. Le NTH-AN00 est la variante vanille du Honor 50, tandis que le NRA-AN00 représente la variante Pro. Selon la certification, ces appareils seront fournis avec des adaptateurs d’alimentation de 66 W et 100 W.

Le premier chargeur (HW-110600C00) est le même que celui fourni avec la série Honor V40. Pendant ce temps, le deuxième chargeur (HN-200500C00) est l’adaptateur secteur 100W (20V @ 5A) de Honor qui prend également en charge la vitesse de charge maximale du chargeur 66W (11V @ 6A) de la même puissance. Il prendra également en charge la charge 40W (10V @ 4A) et 10W (5V @ 2A).

Des rapports précédents ont montré que le Honor 50 ressemblait au Huawei nova8 Pro, il disposera d’une configuration de caméra en forme de pilule contenant deux anneaux. Comme révélé dans des rendus présumés, le Honor 50 abritera une seule caméra principale dans l’anneau supérieur et deux autres caméras dans l’anneau inférieur.



Croquis de conception Honor 50

Nous prévoyons deux modèles Honor 50, l’un alimenté par le Snapdragon 870 tandis que la variante Pro serait alimentée par le Snapdragon 888. Les spécifications précédemment divulguées de la variante haut de gamme Honor 50 indiquent un écran AMOLED de 6,79 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. taux, résolution 1440p + et une batterie de 4400 mAh. Trois caméras à l’arrière se composent d’un appareil photo principal de 50MP, d’un appareil photo ultra-large de 13MP et d’un téléobjectif 1n 8MP, possible avec un objectif périscope. On s’attend à ce que les caméras frontales soient de 32MP + 8MP, probablement avec des distances focales différentes.

Passant par