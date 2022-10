Les Hongkongais reviennent à Vancouver après des années de déclin démographique, selon le recensement

Ken Tung dit qu’il a récemment aidé un nouvel arrivant de Hong Kong à trouver un sous-sol dans la région métropolitaine de Vancouver pour seulement 500 $ de loyer par mois, grâce à une remise d’un propriétaire sympathique.

“C’est un bon prix”, a déclaré Tung, qui a déclaré avoir aidé au moins 100 jeunes de Hong Kong à s’installer au Canada au cours des trois dernières années.

Mais Tung dit qu’il joue un rôle relativement limité dans la réinstallation des Hongkongais par rapport aux groupes basés à Vancouver, y compris les églises, qui ont aidé des milliers de personnes.

“Je sais que de nombreuses églises et leurs membres aident les nouveaux arrivants de Hong Kong. Les gens font don de meubles et baissent le loyer pour les aider”, a déclaré Tung.

Tung et d’autres comme lui facilitent un changement qui apparaît dans les nouveaux chiffres du recensement canadien.

Les données publiées cette semaine montrent que la population canadienne née à Hong Kong est en augmentation, une grande majorité s’installant dans la région de Vancouver, inversant une tendance à la migration de retour qui avait déjà vu des milliers de Hongkongais quitter le Canada.

Les experts disent que le changement est propulsé par une répression politique à Hong Kong, qui a été soumise à une vaste loi sur la sécurité nationale en 2020 après des manifestations anti-gouvernementales.

La répression violente des manifestations à Hong Kong depuis 2019 pourrait aider à expliquer l’augmentation du nombre d’immigrants en Colombie-Britannique, selon certains expatriés et experts. (Ben Nelms/CBC)

Le recensement de 2021 montre une augmentation de 6,1 % des personnes nées à Hong Kong dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver au cours des cinq dernières années, portant la population totale à plus de 76 000. Il avait déjà chuté pendant des décennies.

L’augmentation de 4 395 représente 90 % de l’augmentation du nombre de Hongkongais à l’échelle du Canada depuis 2016, date du recensement précédent.

Beaucoup d’autres sont en route, empruntant les nouvelles voies de migration que le Canada a ouvertes aux Hongkongais l’année dernière.

Tung dit qu’il n’a pas été surpris par les chiffres du recensement.

Il a déclaré que les Hongkongais arrivés récemment dans la région métropolitaine de Vancouver se répartissaient principalement en quatre catégories – les rapatriés qui détiennent déjà la citoyenneté canadienne, les personnes arrivant avec de nouveaux permis de travail, les étudiants et certains demandeurs d’asile.

Il a dit que leurs motivations étaient en grande partie les mêmes. “La réponse est simple – ils ne voient pas d’avenir à Hong Kong”, a déclaré Tung.

Une femme passe devant une bannière promotionnelle de la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong, à Hong Kong le 30 juin 2020. La loi controversée permettrait aux autorités de réprimer les activités subversives et sécessionnistes dans la ville, faisant craindre qu’elle ne soit utilisée pour freiner les voix de l’opposition dans le territoire semi-autonome. (Kin Cheung/AP)

La loi sur la sécurité nationale a été utilisée pour cibler des manifestants et des opposants politiques au gouvernement de Hong Kong.

Hong Kong était la plus grande source d’immigrants du Canada avant la rétrocession à la Chine en 1997, mais la présence des Hongkongais au Canada diminuait régulièrement depuis des années alors que des milliers de personnes retournaient dans l’ancienne colonie britannique.

La répression à Hong Kong a été suivie par la mise en place de nouvelles voies de migration canadiennes en réponse.

Mais alors que le recensement montre 2 385 immigrants récents de Hong Kong dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver au cours des cinq années précédentes, ce nombre est dépassé par l’augmentation réelle de la population née à Hong Kong, ce qui suggère que plus de 45 % des nouveaux arrivants possédaient déjà la citoyenneté canadienne. ou un autre statut.

Kennedy Chi-Pan Wong est doctorant en sociologie à l’Université de Californie du Sud et a étudié les schémas migratoires de Hong Kong.

Wong a déclaré que ses recherches ont montré que de nombreux migrants récents étaient des parents, des amis ou des collègues de prisonniers politiques de Hong Kong.

Il y avait 1 163 prisonniers politiques à Hong Kong en septembre 2022, selon le Hong Kong Democracy Council à but non lucratif, qui, selon le gouvernement chinois, est financé par la branche gouvernementale américaine National Endowment for Democracy.

“Cela crée en fait une grande force de poussée, comme nous l’appelons, dans les études sur la migration, qui pousse vraiment les gens hors du pays”, a déclaré Wong.

Des manifestants anti-loi sur la sécurité nationale défilent à l’occasion de l’anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par la Grande-Bretagne à Hong Kong, le 1er juillet 2020. (Tyrone Si/Reuters)

Outre les troubles politiques, d’autres facteurs sont également entrés en jeu, tels que les règles strictes de Hong Kong et de la Chine continentale en cas de pandémie, a déclaré Wong.

Il dit que les règles COVID qui avaient inhibé la mobilité avaient suscité des inquiétudes quant à la conduite des affaires à Hong Kong et à la prospérité future de la ville.

L’afflux devrait s’accélérer, avec plus de 20 000 permis d’études, de résidence permanente et de travail accordés aux Hongkongais l’année dernière, après que le Canada a lancé une nouvelle voie de permis de travail ouvert pour les résidents de Hong Kong récemment diplômés d’établissements postsecondaires.

Des manifestants défilent sous la pluie contre la nouvelle loi sur la sécurité de Hong Kong à Vancouver le 1er juillet 2020. (Dillon Hodgin/CBC)

Certaines de ces voies ne sont entrées en vigueur qu’après le recensement de mai 2021.

Wong dit que le pic de nouveaux arrivants de Hong Kong n’est pas encore arrivé au Canada.

Cette histoire a été produite avec l’aide financière de la Meta-Canadian Press News Fellowship, qui n’est pas impliqué dans le processus éditorial.