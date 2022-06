Les Hongkongais réfléchissent à Taiwan, un exil imparfait

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

TAIPEI, Taïwan — Pour Lam Wing-kee, un libraire de Hong Kong qui était détenu par la police en Chine pendant cinq mois pour avoir vendu des livres sensibles sur le Parti communiste, venir à Taiwan était une étape logique. Une île à seulement 640 kilomètres (400 miles) de Hong Kong, Taïwan est proche non seulement géographiquement mais aussi linguistiquement et culturellement. Il offrait les libertés auxquelles de nombreux Hongkongais étaient habitués et voyaient disparaître dans leur ville natale.

Le déménagement de Lam à Taïwan en 2019, où il a rouvert sa librairie à Taipei, la capitale, laissait présager une vague d’émigration en provenance de Hong Kong alors que l’ancienne colonie britannique tombait sous l’emprise plus étroite du gouvernement central chinois et de son parti communiste au pouvoir depuis longtemps.

« Ce n’est pas que Hong Kong n’a pas de démocratie, il n’y a même pas de liberté », a déclaré Lam dans une récente interview. « Lorsque les Anglais dirigeaient Hong Kong, ils ne nous ont pas donné une véritable démocratie ni le pouvoir de voter, mais les Britanniques ont donné aux Hongkongais un très grand espace de liberté. »

Hong Kong et les dirigeants chinois marqueront la semaine prochaine le 25e anniversaire de son retour en Chine. À l’époque, certaines personnes étaient prêtes à donner une chance à la Chine. La Chine avait promis de gouverner la ville dans le cadre « un pays, deux systèmes » pendant 50 ans. Cela signifiait que Hong Kong conserverait son propre système juridique et politique et la liberté d’expression qui n’existent pas en Chine continentale.

Mais au cours des décennies qui ont suivi, une tension croissante entre les valeurs libérales de style occidental de la ville et le système politique autoritaire de la Chine continentale a abouti à des manifestations pro-démocratie explosives en 2019. Dans la foulée, la Chine a imposé une loi sur la sécurité nationale qui a laissé des militants et d’autres vivant dans la crainte d’être arrêté pour avoir parlé.

Hong Kong avait toujours la même apparence. Les centres commerciaux étaient ouverts, les gratte-ciel brillaient. Mais l’artiste bien connu Kacey Wong, qui a déménagé à Taïwan l’année dernière, a déclaré qu’il s’inquiétait constamment de sa propre arrestation ou de celles de ses amis, dont certains sont maintenant en prison.

« De l’extérieur c’est toujours aussi beau, le coucher de soleil sur le port. Mais c’est une illusion qui vous fait penser que vous êtes toujours libre », a-t-il déclaré. « En réalité, vous ne l’êtes pas, le gouvernement vous surveille et vous suit secrètement. »

Bien que Wong se sente en sécurité à Taïwan, la vie en exil n’est pas facile. Malgré ses similitudes avec Hong Kong, Wong a trouvé sa nouvelle maison un lieu étranger. Il ne parle pas le taïwanais, un dialecte du Fujian très répandu. Et l’île décontractée contraste fortement avec la capitale financière au rythme effréné qu’était Hong Kong.

Les six premiers mois ont été difficiles, a déclaré Wong, notant que voyager en tant que touriste à Taiwan est complètement différent de vivre sur l’île en exil volontaire.

« Je n’ai pas établi de relation avec le lieu, avec les rues, avec les gens, avec la langue, avec la boutique en bas », dit-il.

D’autres exilés moins importants que Wong ou Lam ont également dû naviguer dans un système qui n’a pas établi de lois ou de mécanismes pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, et qui n’a pas toujours été accueillant. Cette question est encore compliquée par la méfiance croissante de Taïwan vis-à-vis des risques sécuritaires posés par la Chine, qui revendique l’île comme sa province renégat, et de l’influence croissante de Pékin à Hong Kong.

Par exemple, certaines personnes telles que des enseignants et des médecins des écoles publiques se sont vu refuser la résidence permanente à Taïwan parce qu’elles avaient travaillé pour le gouvernement de Hong Kong, a déclaré Sky Fung, secrétaire général de Hong Kong Outlanders, un groupe qui défend les Hongkongais à Taïwan. . D’autres ont du mal avec les exigences plus strictes et la lenteur du traitement des visas d’investissement.

Au cours de la dernière année environ, certains ont choisi de quitter Taïwan, invoquant une voie d’immigration plus claire au Royaume-Uni et au Canada, malgré le plus grand fossé linguistique et culturel.

Wong a déclaré que Taïwan avait raté une occasion en or de garder les talents de Hong Kong. « Les politiques et les actions, et ce que le gouvernement fait … ne sont pas assez proactifs et ont causé de l’incertitude chez ces personnes, c’est pourquoi ils partent », a-t-il déclaré.

Le Conseil des affaires continentales de l’île a défendu son bilan, affirmant qu’il avait découvert que certains migrants de Hong Kong avaient embauché des sociétés d’immigration qui avaient adopté des méthodes illégales, telles que la non-réalisation des investissements et l’embauche de locaux qu’ils avaient promis sur papier.

« Nous, à Taïwan, avons également des besoins en matière de sécurité nationale », a déclaré Chiu Chui-cheng, vice-ministre du Conseil des affaires continentales, lors d’une émission télévisée la semaine dernière. « Bien sûr, nous voulons aussi aider Hong Kong, nous avons toujours soutenu les Hongkongais dans leur soutien à la liberté, à la démocratie et à l’État de droit. »

Quelque 11 000 Hongkongais ont obtenu des permis de séjour à Taïwan l’année dernière, selon l’Agence nationale de l’immigration de Taïwan, et 1 600 ont pu obtenir la résidence permanente. L’année dernière, le Royaume-Uni a accordé 97 000 demandes aux détenteurs de passeports nationaux britanniques d’outre-mer à Hong Kong en réponse à la répression de la Chine.

Aussi imparfait soit-il, Taïwan donne aux militants une chance de continuer à mener à bien leur travail, même si les actions directes du passé n’étaient plus possibles.

Lam était l’un des cinq libraires de Hong Kong dont la saisie par des agents de sécurité chinois en 2016 a suscité l’inquiétude mondiale.

Il prête souvent sa présence à manifestations contre la Chinea récemment assisté à un mémorial du 4 juin à Taipei pour marquer l’anniversaire d’une répression sanglante contre les manifestants pour la démocratie sur la place Tiananmen à Pékin en 1989. Des manifestations similaires à Hong Kong et à Macao, jusqu’à récemment les seuls endroits en Chine autorisés à commémorer le massacre de Tiananmen, ne sont plus autorisés.