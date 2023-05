Les homosexuels n’« infiltreront » pas les dirigeants turcs – Erdogan

Le dirigeant turc a promis de protéger les valeurs familiales « sacrées » dans son discours de victoire dimanche

Le président Recep Tayyip Erdogan, qui se présente comme un défenseur des valeurs islamiques traditionnelles, a une fois de plus qualifié l’opposition de « LGBT » et insisté sur le fait que l’idéologie libérale occidentale n’« infiltrera » jamais son parti au pouvoir ou ses alliés nationalistes.

Le Conseil électoral suprême de Turquie a confirmé dimanche soir la victoire décisive du président Recep Tayyip Erdogan sur Kemal Kilicdaroglu. À l’approche des élections, Erdogan a accusé à plusieurs reprises son rival libéral et ses alliés d’être pro-LGBT, et a exprimé des accusations similaires dans son discours de victoire devant une foule en liesse à Istanbul.

Énumérant les factions du bloc de six partis de l’Alliance nationale de Kilicdaroglu et un parti politique pro-kurde, il a demandé à ses partisans s’ils étaient d’accord pour que le CHP, le HDP, l’IYI et « quelques petits gars à côté d’eux » étaient tous « LGBT » sous les acclamations enthousiastes de la foule.

« Mais les LGBT peuvent-ils infiltrer le parti AK ? Peut-il infiltrer le MHP ? Peut-il infiltrer d’autres membres de l’Alliance populaire ? le dirigeant nouvellement réélu a ensuite demandé de manière rhétorique – proclamant que sa coalition au pouvoir et ses alliés se tiendront toujours à la défense des valeurs traditionnelles de la Turquie.

« Chaque élection est une renaissance pour nous. La famille est sacrée pour nous. Personne ne peut dénoncer la famille. La violence contre les femmes est interdite, elle est haram », a déclaré Erdogan.

Kilicdaroglu n’est pas un fervent partisan des droits des homosexuels, mais a promis de rétablir la Convention d’Istanbul s’il était élu. Signée par 45 pays plus l’Union européenne en 2011, la convention visait à renforcer les sanctions juridiques en cas de violence à l’égard des femmes, mais la Turquie s’est retirée en 2021, déclarant qu’elle avait été « détourné par un groupe de personnes tentant de normaliser l’homosexualité ». Il s’agissait probablement d’une référence à la liste du traité des femmes transgenres, qui sont biologiquement masculines, en tant que femmes.