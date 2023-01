Les hommes spécialement handicapés qui jouent au football sont une pure joie

Souligner les inconvénients des handicaps peut être contre-productif et s’apitoyer sur son sort. Or, vivre avec un handicap, c’est connaître un sentiment de fragilité durable. Mais certaines personnes handicapées parviennent à vivre pleinement leur vie malgré tous les obstacles. L’astuce consiste à transformer le handicap en points forts et à devenir une source d’inspiration pour les autres.

Récemment, l’officier du service de police indien Santosh Singh a partagé une vidéo inspirante de certaines personnes spécialement handicapées sur son compte Twitter officiel. La vidéo réconfortante, initialement créditée à World Amputee Football, montre un match de football d’hommes spécialement handicapés. La vidéo montre que lorsque vous êtes vraiment passionné par quelque chose, aucun obstacle ne peut vous empêcher d’y parvenir. Les gens pensent normalement qu’un sport de haute intensité comme le football nécessite des joueurs en pleine forme. Contrairement à cette perception populaire, cette vidéo montre un groupe d’hommes spécialement handicapés jouant au football. De plus, ces hommes ne font pas que jouer au football, mais profitent également de leur match. Les joueurs spécialement doués ont même marqué des buts spectaculaires dans le match.

En tweetant la vidéo, l’officier Santosh Singh a écrit : « L’esprit humain n’a pas de limites. Son tweet a recueilli plus de 80 000 vues et cassé Internet.

Cette vidéo a conquis le cœur de plusieurs utilisateurs de Twitter. De nombreux utilisateurs ont laissé tomber des commentaires touchants sous le tweet original et se sont émerveillés de la joie de vivre de ces joueurs.

L’utilisateur de Twitter Anil Yadav a tweeté: “J’adore totalement leur énergie.”

J’adore totalement leur énergie. ❤️— Anil Yadav (@AnilYadavChd) 15 janvier 2023

Un utilisateur s’est demandé si ces matchs étaient généralement des affaires avec des scores élevés.

Le clip de 1 minute et 20 secondes, qui montre un match de football entre l’équipe d’Espagne et d’Angleterre spécialement handicapée, est très motivant.

La vue de plusieurs hommes amputés portant des béquilles et profitant d’un match de football est tout à fait sans précédent.

Un de ces clips a été tweeté par l’officier de l’IAS Sanjay Kumar en octobre 2022. Le clip montrait un homme spécialement handicapé jouant au bowling sur un terrain de cricket.

Tout en tweetant l’incroyable vidéo, Sanjay Kumar avait écrit : “Avec une pratique et une volonté constantes, on peut transformer n’importe quel handicap en une capacité incroyable !”

