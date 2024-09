Les hommes sont les plus touchés par « l’épidémie de solitude » dans un contexte de fortes pressions sociales

Quelques semaines avant que Justin Bieber et sa femme, Hailey, n’annoncent en mai 2024 qu’ils attendaient un enfant, l’icône pop a posté un selfie où il semble en larmes et bouleversé.

Alors que l’attention des médias s’est rapidement portée sur la grossesse, peu d’attention a été accordée à l’importance d’une célébrité masculine et futur père partage publiquement sa vulnérabilité.

Pourtant, la publication de Bieber sur les réseaux sociaux est remarquable car elle rend visible son combat intérieur.

La douleur émotionnelle est liée à de graves problèmes de santé. Mais la réponse du public aux expressions d’émotion et de vulnérabilité masculines est souvent minimisante, voire dédaigneuse. En réponse au message larmoyant de Bieber, par exemple, Hailey l’a décrit comme un «jolie pleureuse.”

Il y a un an, le rappeur canadien Dax sortait la chanson «Être un hommeIl avait déclaré à l’époque : « C’est une chanson dans laquelle j’ai mis tout mon cœur. Je prie pour qu’elle atteigne tous ceux qui en ont besoin. »

Aujourd’hui, le message de la chanson reste d’actualité. Il comprend les paroles:

Ouais, je sais que cette vie peut vraiment te battre, euh

Tu veux crier mais tu ne fais aucun bruit, euh

Tu as tellement de poids que tu as dû supporter

Mais je ne montrerai aucune émotion, en tant qu’homme, qui ne soit pas exprimée

Comme chercheurs OMS étudier la paternité et les rôles que jouent les hommes dans leurs famillesnous reconnaissons la solitude et la douleur dans ces paroles. Nous avons entendu des pères décrire le prix à payer pour essayer de contenir leurs sentiments.

Dans une étude récente que nous avons menée En interrogeant 75 pères noirs, nouveaux ou futurs pères, ils ont évoqué la nécessité de s’attaquer aux traumatismes individuels et collectifs. Cela, ont-ils dit, aiderait en fin de compte à soutenir leurs familles. Mais ils ont déclaré que les ressources pour aider les hommes à gérer leur santé mentale sont souvent indisponibles ou très limitées. Ils ont dit qu’ils se sentent souvent invisibles aux yeux des prestataires de soins de santé.

« En tant que père et homme, a déclaré un participant, il faut garder la paix et être fort à l’extérieur. Mais à l’intérieur, vous savez, vous vous effondrez. »

Les paroles de Dax et nos recherches reflètent un défi social de santé persistant : le silence assourdissant qui entoure généralement la santé mentale des hommes.

Les conséquences de l’isolement sur les hommes

En mai 2023, le médecin généraliste américain, le Dr Vivek Murthy, a publié un avis soulignant ce qu’il a décrit comme un épidémie de solitude et d’isolement dans le pays. Nos recherches confirment ce fléau.

Les réseaux de soutien social des hommes – collègues, famille, amis d’enfance proches – étant souvent moins solides que ceux des femmes, l’épidémie touche les hommes de manière disproportionnée. La solitude qui en résulte a des conséquences bien réelles sur la santé.

Selon le rapport de Murthy, la solitude est associée à des effets négatifs sur la santé, notamment à un « risque accru de 29 % de maladie cardiaque, de 32 % de risque d’accident vasculaire cérébral et de 50 % de risque de développer une démence chez les personnes âgées. De plus, le manque de liens sociaux augmente le risque de décès prématuré de plus de 60 %. »

Bien que le rapport de Murthy se concentre à la fois sur les hommes et les femmes, les recherches montrent que les hommes sont moins susceptibles que les femmes de recourir à des services de santé mentaleDe plus, les hommes ont une attitude plus négative à l’égard de la recherche d’aide et ils mettent fin prématurément au traitement plus souvent que les femmes.

Compte tenu de ces conséquences, une société soucieuse de la santé pourrait se demander : pourquoi les hommes sont-ils les plus touchés par ce risque sanitaire et que peut-on faire pour y remédier ?

Redéfinir la valeur des hommes au-delà du simple fait de subvenir aux besoins de la famille

De nombreux facteurs peuvent contribuer au sentiment d’isolement et de déconnexion chez les hommes.

Dans « Être un homme », Dax souligne un facteur important :

En tant qu’homme, nous devons tracer notre chemin

Notre seule fonction est de travailler et de trimer

Il n’y a aucun respect pour toi si tu n’es pas payé

On te méprise en tant qu’être humain et tu ne peux pas te plaindre

Les définitions traditionnelles de la masculinité soulignent l’importance du rôle des hommes en tant que soutiens de famille.

Une économie incertaine et Des logements de plus en plus chers et les prix des denrées alimentaires rendent difficile pour de nombreux hommes de subvenir aux besoins financiers d’une famille. Ces facteurs porter atteinte à l’estime de soi des hommes et contribuent à la solitude et au sentiment d’isolement.

En tant que partenaires et pères, les hommes sont encore souvent perçus comme déficients s’ils ne peuvent pas subvenir aux besoins financiers de leurs enfants. Et les normes sociales soulignent qu’ils ne sont pas valorisés pour leur capacité à prendre soin de leurs enfants, même s’ils sont plus impliqués que jamais dans l’éducation de leurs enfants.

Cela n’a rien à voir avec la réalité.

Selon nos recherches, les hommes jouent un rôle important dans la prise en charge de leurs enfants et exercent une influence considérable sur leur santé et leur bien-être. Ils trouvent également un sens à leur rôle de père.

Comme le dit Dax :

En tant qu’homme, notre fils est notre horizon

Le coût de la vulnérabilité réprimée

Au-delà des pressions pour subvenir aux besoins des autres, les hommes doivent également surmonter des stéréotypes persistants qui suggèrent qu’ils devraient être stoïques et garder leurs peurs et leur tristesse pour eux.

Là aussi, les normes de genre doivent être actualisées. Les garçons et les hommes doivent se sentir à l’aise pour présenter leur véritable identité au monde. Lorsqu’ils refoulent leur vulnérabilité, ils créent un obstacle à la recherche d’aide. Cela perpétue également la stigmatisation et l’épidémie de solitude.

Il existe une interaction complexe entre les hypothèses et les croyances de la société sur les hommes et la paternité.

Les hommes sont donc moins susceptibles que les femmes de recourir à des services de santé mentale. Les prestataires de soins de santé sont donc plus susceptibles de sous-diagnostiquer et de mal diagnostiquer les hommesDe plus, lorsque des ressources de santé sont mises à disposition, elles ne sont souvent pas adaptées aux besoins des hommes.

Les attentes de la société peuvent créer une pression insupportable pour les hommes. Et les groupes les plus marginalisés, comme les pères noirs à faible revenuLes pères noirs, qui occupent des emplois à haut risque et essentiels, ont accordé la priorité au soutien de leurs enfants et de leur famille plutôt qu’à leur propre risque d’infection et à leur santé mentale.

Alors que les hommes continuent de redéfinir leur rôle au sein des familles et des communautés, il est important pour la société de créer un espace qui reconnaisse et accepte leurs vulnérabilités et leur pleine humanité dans tous les rôles sociaux.

Les hommes ont besoin d’exutoires à leur douleur. Ils auraient besoin de relations – avec leur partenaire, leur famille et leurs amis – qui les soutiennent et les nourrissent dans les moments de joie et pendant les difficultés émotionnelles. Leur solitude continuera d’être disproportionnée sans le lien nécessaire avec les services.

Les hommes peuvent envisager de participer à des groupes de discussion à faible enjeu dans leurs communautés, dans des groupes en ligne et dans leurs églises. Ils peuvent également rechercher des thérapeutes en personne ou en ligne pour des séances d’introduction tester l’interaction thérapeutique avant d’établir un modèle plus cohérent de services thérapeutiques.

Dans « To Be a Man », Dax chante :

Pas étonnant que la plupart des hommes soient si déprimés

Toutes les choses qu’ils ne peuvent pas exprimer

C’est le cercle de la vie, en tant qu’homme, vous fournissez

Ils ne savent pas ce que tu vaux jusqu’au jour de ta mort

Alors que les Bieber s’adaptent à leur vie de parents, Justin pourrait trouver des personnes à qui il pourra parler de ses expériences et de ses émotions, des personnes qui le verront et l’apprécieront pleinement. Et nous espérons la même chose pour tous les hommes et pères qui vivent leur vie loin des projecteurs et font de leur mieux pour eux-mêmes et pour leur famille.