Les hommes sont invités à s’entraîner à remarquer les tâches ménagères : étude

Le déséquilibre entre les sexes dans la prise en charge du travail domestique s’explique par les différentes manières dont les hommes et les femmes perçoivent les tâches ménagères, suggèrent des philosophes de l’Université britannique de Cambridge.

Les femmes regardant une surface sale peuvent voir quelque chose à essuyer tandis que les hommes peuvent simplement observer un comptoir couvert de miettes, affirment des chercheurs dans la revue Philosophy and Phenomenological Research.

Ils disent que les données recueillies pendant la pandémie, lorsque les hommes et les femmes ont passé du temps au foyer domestique, soulèvent deux questions importantes : pourquoi les femmes continuent d’assumer la plupart des tâches ménagères et pourquoi les hommes pensent qu’elles sont plus équitablement partagées qu’elles ne le sont.

Selon une enquête menée auprès des ménages américains pendant la pandémie, 70 % des femmes ont déclaré être entièrement ou principalement responsables des tâches ménagères, et 66 % de la garde des enfants, soit à peu près la même proportion que d’habitude.

Tom McClelland, du département d’histoire et de philosophie des sciences de l’Université de Cambridge, a déclaré que le fait que les inégalités persistent et que de nombreux hommes continuent d’être inconscients signifie que les explications traditionnelles ne sont pas tout.

Les chercheurs disent que la “théorie de l’affordance” dans laquelle les gens ressentent des objets et des situations comme ayant des actions implicitement attachées pourrait expliquer la disparité.

Selon l’étude, lorsqu’une femme entre dans une cuisine, elle est plus susceptible de voir de la vaisselle à laver ou un frigo à remplir.

Mais l’étude ne visait pas à absoudre les hommes ou à trouver des excuses, ont-ils déclaré.

La perception est façonnée par la pratique et les gens peuvent s’entraîner à prendre de bonnes habitudes, a déclaré McClelland à l’AFP.

« Si vous faites bouillir la bouilloire, regardez s’il y a des miettes qui doivent être essuyées. Au fil du temps, vous n’aurez plus besoin de la routine car les miettes commenceront à attirer votre attention… Elles appelleront à être essuyées et vous n’aurez plus besoin d’être si délibéré.

McClelland a déclaré que l’étude visait à comprendre ces phénomènes d’un point de vue académique et à influencer des domaines politiques tels que le congé paternel payé.

“L’une des choses importantes à propos du congé parental est qu’il ne s’agit pas seulement de la répartition du travail de soins pendant les premiers mois de la vie d’un enfant, il s’agit de la façon dont ces premiers mois vous accordent aux tâches de soins à l’avenir”, a-t-il déclaré.

“Si un homme a un congé parental plus long, il serait plus à l’écoute de ces besoins de soins… et cela conduirait à une répartition plus équitable des soins et du travail à l’avenir.”

