Les hommes se produisent sur Jhome Jo Pathaan au théâtre

La vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, a été imparable au box-office.

Les plateformes de médias sociaux sont inondées de vidéos de personnes essayant de copier les pas d’accroche des chansons du film. Cependant, ce clip de deux hommes dansant sur les airs de Jhoome Jo Pathaan au milieu d’un théâtre les surpasse tous pour leur tentative audacieuse. La vidéo commence à présenter le numéro de danse énergique joué sur le grand écran d’une salle de cinéma. Bientôt, les deux mordus de Bollywood entrent en action alors qu’ils commencent à interpréter le pas de crochet de Jhoome Jo Pathaan sur fond de chanson.

De vifs applaudissements et des acclamations peuvent être entendus en arrière-plan alors que le public présent commence à soutenir les danseurs. Les deux hommes ont partagé un aperçu de leur performance sur Instagram à côté d’une légende décalée. “Personne ne peut égaler son swag, mais nous avons essayé de lui correspondre au moins. Nous pourrions y retourner pour le refaire. Faites-nous savoir dans les commentaires qui se joint », ont-ils écrit.

Montre:

La bobine de danse a récolté plus de neuf lakh de vues sur l’application de partage de photos, dont l’une est également venue de la chanteuse Sukriti Kakar.

Composé par le duo populaire Vishal et Sheykhar, le numéro de danse énergique a été chanté par Arijit Singh et Sukriti Kakar. Les mouvements accrocheurs de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont été chorégraphiés par Bosco Martis.

Dirigé par Siddharth Anand, Pathaan met également en vedette John Abraham en tant qu’antagoniste principal. Le thriller d’espionnage tourne autour de la vie de l’agent RAW Pathaan, qui est là-bas en mission pour sauver le pays des ennemis qui planifient une attaque biologique contre l’Inde. Le film présente également un caméo spécial de Salman Khan.

En dépit d’être entouré de plusieurs controverses, Pathaan a réussi à obtenir l’une des plus grandes journées d’ouverture de l’histoire de Bollywood. Selon l’analyste commercial Taran Adarsh, le film est déjà entré dans le club des 300 crores en seulement 7 jours après sa première.

Le film devrait devenir le film hindi le plus rentable du pays et de l’étranger. Il a dépassé la collection des blockbusters de Yash KGF: Chapter 2(Hind) et est juste derrière Bahubali 2(Hindi) de Rajamouli

