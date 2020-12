La chrétienne Soad Thabet, sur la photo, a été attaquée après que son fils aurait eu une liaison avec une musulmane mariée

Trois hommes qui ont déshabillé et traîné une chrétienne âgée dans un village égyptien en raison de rumeurs selon lesquelles son fils aurait une liaison avec une femme musulmane ont été acquittés par un tribunal.

Soad Thabet, aujourd’hui âgée de 74 ans, a été victime de l’attaque sectaire de 2016 qui l’a vue défilée nue par une foule de justiciers à Al-Karm.

L’attaque a été accompagnée par l’incendie de maisons chrétiennes coptes et de villageois appelant avec colère à l’expulsion de la minorité religieuse.

Les trois accusés – un père et ses deux fils – ont été acquittés après un nouveau procès où ils ont été initialement condamnés à 10 ans de prison.

Le journal copte local Watani a rapporté que Thabet était désemparé en entendant le verdict.

« Après toutes ces années, comment peuvent-ils être libérés après m’être déshabillé devant tout le monde pour voir? Que puis-je dire? Dieu ramènera mes droits », a-t-elle dit selon la publication.

Le principal groupe de défense des droits de la personne, Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR), a condamné le verdict dans un communiqué exhortant le ministère public à faire appel.

« Les auteurs d’attaques sectaires doivent être tenus pour responsables de leurs actions afin d’éviter leur répétition », a déclaré le chien de garde.

Le président Abdel Fattah al-Sissi a critiqué la violence à l’époque après qu’elle se soit transformée en controverse nationale, la qualifiant d ‘«inacceptable».

Une maison endommagée appartenant à l’une des sept familles chrétiennes dont les maisons ont été pillées et incendiées par des hommes musulmans lors de l’attaque de Soad Thabet en 2016

Sur la photo, une autre maison endommagée appartenant à l’une des sept familles chrétiennes, dont les maisons ont été pillées et incendiées par des hommes musulmans, dans la province méridionale de Minya.

Les chrétiens coptes égyptiens, la plus grande minorité religieuse du Moyen-Orient, représentent 10 à 15 pour cent des 100 millions d’habitants du pays.

Les chrétiens se plaignent depuis longtemps de la discrimination en Égypte et, ces dernières années, l’Etat islamique a également pris pour cible des églises, tuant des dizaines de personnes.

Les relations interconfessionnelles, ou les affirmations selon lesquelles elles se produisent, sont souvent une source de tension entre les communautés religieuses.

Dans le cas de Thabet, son fils Ashraf Abdo Attia a été accusé d’avoir une liaison avec la femme musulmane de son ancien partenaire commercial. Ils ont tous deux nié cela.

«Ils ont incendié la maison et sont entrés et m’ont traîné dehors, m’ont jeté devant la maison et ont déchiré mes vêtements», a déclaré Thatbet à l’époque.

« J’étais comme ma mère m’a donné naissance, criant et pleurant », a-t-elle déclaré.

Dans cette maison chrétienne, des chaises ont été arrachées du mur. Les attaques sectaires se produisent si fréquemment en Égypte qu’elles attirent rarement une large publicité

L’attaque a eu lieu dans le village égyptien d’Al-Karm, dans la province égyptienne de Minya, dans l’arrière-pays agricole de la Haute-Égypte.

La violence éclate souvent à la suite de rumeurs de romances interconfessionnelles ou de soupçons selon lesquels des chrétiens construisent des églises sans l’autorisation requise.

Des maisons sont incendiées, des récoltes rasées, des églises sont attaquées et, parfois, des coptes sont forcés de quitter leurs villages, selon des groupes de défense des droits humains.

Viennent ensuite les séances de réconciliation, des processus soutenus de manière informelle par le gouvernement qui voient des prêtres coptes locaux et des religieux musulmans tenter de négocier une paix communautaire sans recourir au système juridique.

Les chrétiens disent que les sessions se terminent souvent par des concessions, comme accepter que certaines familles quittent la ville ou que l’église ne porte pas de croix visible, tandis que ceux qui ont perpétré les attaques restent souvent impunis.

Les résidents musulmans et les responsables religieux disent que le processus informel aide à négocier des compromis pour éviter un cycle d’escalade et de rétribution.

Les coptes l’accompagnent souvent pour éviter plus de problèmes.