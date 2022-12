Les hommes qui attendent que les voitures les aspergent d’eau vous feront sourire

Une vidéo de deux hommes attendant qu’une voiture les asperge d’eau fait le tour d’internet. On peut voir les deux hommes enthousiastes, pleins de vie, vivre comme s’il n’y avait pas de lendemain. Ils se tiennent au bord d’une route près d’une flaque d’eau, attendant que les voitures éclaboussent l’eau. Ils étaient accompagnés d’une jeune fille.

La vidéo commence à montrer les deux hommes invitant avec enthousiasme des voitures à éclabousser l’eau de la flaque d’eau. Certains conducteurs obligent volontiers et les laissent vivre leur moment. Le trio saute d’excitation lorsqu’il est trempé dans l’eau. La vidéo se termine avec eux qui s’éloignent et se donnent des high fives. La vidéo utilise la chanson Splish Splash de Bobby Darin en arrière-plan.

Le court clip a été mis en ligne sur Instagram par Duncan Kukard, l’un des deux hommes. Parallèlement à la vidéo, il a expliqué: «Bonne baignade à Little Manly hier. Nous avons passé un bon moment dans la circulation avec Bella Kukard (la fille de la vidéo). Trop amusant.”

Regarde:

La vidéo saine a suscité un engagement massif. Il a obtenu plus de dix-huit millions de vues avec un flot de commentaires. Les utilisateurs étaient ravis de voir les hommes profiter pleinement de leur vie.

Un Instagrammer a commenté: «J’adore ça. J’adore celui où les mecs sont assis dans leurs chaises de jardin avec le panneau disant de les vaporiser. La vie est trop courte. Sortez et profitez-en. Un autre utilisateur a écrit: «La meilleure comédie, j’ai beaucoup ri» et «Cela vient de donner à mon mois de décembre un début le plus heureux, c’est que 3 générations. Ce sont de si doux souvenirs si organiques, fan Times », a lu l’un des commentaires.

Un utilisateur a qualifié le clip de la meilleure chose qu’il ait vue depuis un moment.

Avez-vous trouvé la vidéo hilarante? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

