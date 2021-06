Les HOMMES se sentent plus à l’aise de dire « Je t’aime » en vacances, en voiture ou au pub, selon les recherches.

Une étude de 2 000 hommes a révélé que plus d’un quart sont plus à l’aise pour exprimer leurs sentiments à leurs amis et à leur famille lorsqu’ils sont en vacances, tandis qu’un autre 22% préfèrent le faire en voiture.

Certains hommes « se sentiront plus à l’aise de dire à quelqu’un qu’ils les aiment en vacances » Crédit : Alamy

Mais plus d’un sur 10 a nommé le pub comme son endroit préféré pour dire « Je t’aime ».

Pour 12%, ne pas avoir à regarder quelqu’un dans les yeux est la clé pour être détendu lorsqu’il exprime ses sentiments.

Le fait de ne pas avoir besoin de se tenir face à face (12 %) ou même d’avoir un peu de courage néerlandais (16 %) fait également partie des moyens par lesquels ils se sentent plus à l’aise, selon une étude commandée par le fournisseur d’expérience Red Letter Days.

Cependant, bien qu’ils aient entendu la phrase « Je t’aime » en moyenne 12 fois par mois, 37 % sont d’accord pour dire que les mots leur sont plus prononcés que prononcés à haute voix par eux.

Et plus de la moitié (57 %) admettent qu’ils devraient dire plus souvent « Je t’aime » à leurs proches.

Mais lorsqu’il s’agit d’admettre leurs propres sentiments aux hommes de leur vie, seulement 18% se sentent à l’aise pour exprimer leur amour aux papas et aux figures paternelles à haute voix – contre 39% qui disent les mots à leurs mères.

Top 10 des environnements où les hommes se sentent le plus à l’aise pour dire « Je t’aime » 1. En vacances (28 %) 2. Au téléphone (25 %) 3. Dans la voiture (22 %) 4. En promenade (21 %) 5. Dans un restaurant (13 %) 6. Au pub (12% pour cent) 7. En regardant la télévision (11 %) 8. Lors d’une fête d’anniversaire (9 %) 9. Au mariage de quelqu’un d’autre (8 %) 10. Regarder du sport (8 %)

Le PDG de Red Letter Days, Dan Mountain, a déclaré : « Nos recherches montrent que bien qu’ils veuillent partager leurs vrais sentiments avec leurs proches, les hommes ont parfois du mal, surtout lorsqu’il s’agit de faire savoir à leurs pères et figures paternelles ce qu’ils ressentent vraiment.

« Avec la fête des pères à l’horizon, nous voulons rendre cela aussi simple que possible, via notre liste d’expériences adaptées aux paramètres dans lesquels les hommes ont admis qu’ils se sentent plus à l’aise de partager leurs émotions.

« En nous associant au Lions Barber Collective, nous pouvons également contribuer au financement d’une formation vitale pour leur réseau afin de permettre aux hommes de rendre les conversations difficiles aussi faciles que possible après la fête des pères et au-delà. »

L’étude a également révélé que plus de la moitié des hommes interrogés (55%) ne se souviennent pas de la dernière fois qu’ils ont dit « Je t’aime » à quelqu’un qui n’était pas leur partenaire ou leur enfant.

Et près d’un quart (23 %) admettent qu’ils ne sont pas du tout à l’aise de dire la phrase « Je t’aime » à leurs proches.

Un sixième (16 %) des hommes de 18 à 24 ans ont même admis qu’ils n’avaient jamais prononcé ces mots à leurs proches.

La voiture aide certains hommes à se sentir plus à l’aise lorsqu’ils déclarent leurs sentiments Crédit : Alamy

Mais plus d’un sur 10 (13 %) aimerait avoir plus de cœur à cœur avec ses proches et 20 % souhaiteraient qu’ils disent je t’aime plus.

Il est également apparu qu’au lieu de cela, une personne sur quatre (26 %) des personnes interrogées via OnePoll préfère acheter des cadeaux en guise de remerciement pour ses proches.

La nourriture et les boissons semblent être le moyen préféré des hommes pour révéler leur cœur, avec un repas au restaurant (59 %), une boîte de chocolats (59 %) ou une pinte au pub (27 %) en tête. .

Un autre 16 pour cent montre de l’affection via des actes de service, tels que réparer des choses autour de la maison.

À la lumière de ces découvertes, Red Letter Days a lancé une campagne pour mettre les hommes au défi de s’ouvrir et de dire ces mots magiques à leurs pères et figures paternelles cette fête des pères.

Les expériences réfléchies et significatives de la liste organisée «Je t’aime, papa», disponible sur le site Web de Red Letter Days, ont été adaptées aux endroits où les hommes trouvent le plus à l’aise de s’ouvrir, pour fournir le cadre idéal pour dire ces trois petits mots.

Dans le cadre de la campagne, Red Letter Days soutiendra également le Lions Barber Collective, un organisme de bienfaisance qui vise à fournir des espaces sûrs sans jugement où les gens peuvent se sentir à l’aise pour parler de leur santé mentale.

Tom Chapman, fondateur et PDG de Lions Barber Collective, a déclaré : « Les hommes sont bien meilleurs pour parler tout en faisant, surtout quand il s’agit de nos émotions.

« En tant que père de deux jeunes garçons et ayant une relation étroite avec mon propre père, j’aime ce que font les Red Letter Days, créant des souvenirs et des liens tout en offrant une excellente occasion de faire savoir à quelqu’un que vous l’aimez. »

Trouvez plus d’informations sur la liste « Je t’aime, papa » et les expériences Red Letter Days ici.