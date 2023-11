Les hommes peuvent également souffrir de dépression post-partum. Les papas partagent ce que c’est.

À propos 1 femme sur 7 développe une dépression post-partum (PPD) après l’accouchement. Dans un communiqué de presse cet été annonçant l’approbation de Zurzuvae, le premier médicament oral conçu pour traiter la PPD chez les femmes, le Dr Tiffany Farchione, directrice de la division psychiatrie du Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments de la Food and Drug Administration, l’a décrit comme un “une condition potentiellement mortelle dans laquelle les femmes éprouvent de la tristesse, de la culpabilité, de l’inutilité – voire, dans les cas graves, des pensées de se faire du mal ou de faire du mal à leur enfant.”

La dépression post-partum a également été signalée chez les parents adoptifs et autres parents non accouchés, y compris les pères. Voici ce que disent de nouvelles recherches sur la manière dont la DPP peut affecter les hommes et sur ce que signifie gérer cette maladie en tant que père.

Ce que disent les nouvelles recherches

En septembre, la revue BMC Pregnancy and Childbirth a publié un étude pilote menée à l’Université de l’Illinois à Chicago sur la dépression post-partum chez les hommes, qui, selon des études antérieures, affecte 8 à 13 % des nouveaux pères. Sur les 24 pères dépistés pour la dépression post-partum dans le cadre de cette nouvelle étude, 30 % en souffraient. Les résultats suggèrent non seulement la nécessité d’investir dans davantage de recherches, mais également l’importance de demander aux pères comment ils vont après avoir eu un bébé.

Alors que la dépression post-partum chez les femmes est de plus en plus connue, peu d’attention a été accordée aux hommes. Des forces sociales uniques façonnent le PPD chez les papas. “En tant que société, on nous enseigne généralement que les femmes sont des mères naturelles, mais les stéréotypes des pères dans les médias sont le père absent ou le père maladroit”, explique le psychologue Daniel Singley, fondateur de l’association. Centre d’excellence pour les hommes. « En ce sens, c’est différent pour papa que pour maman. Si papa se sent comme un mauvais parent qui ne sait pas ce qu’il fait, cela est aggravé par cette socialisation qui dit que les hommes ne sont pas doués pour élever un bébé.

En raison d’un manque de dépistage et d’un manque général de sensibilisation, la dépression post-partum chez les hommes passe souvent inaperçue. «Pour les pères, les symptômes dépressifs ont tendance à augmenter quatre à cinq mois après l’accouchement», explique Singley. “Et pour cette raison, beaucoup d’hommes ne relient pas ce qu’ils vivent à la naissance et à un trouble post-partum.”

Comment les pères souffrant de dépression post-partum peuvent-ils recevoir du soutien ? Et à quoi ressemble la dépression post-partum chez les hommes ? Voici comment ces pères l’ont vécu :

«J’ai commencé à me retirer de tout le monde.»

Jim S., un père d’Orrville, Ohio, a célébré l’arrivée de son fils en coupant le cordon ombilical, en pleurant et en serrant sa famille dans ses bras. Ce fut l’un des meilleurs moments de sa vie. Mais « au bout d’un moment, tout le monde est parti, maman et bébé dormaient tous les deux et cela m’a vraiment frappé », dit-il. « Ne pas être le même couple m’a rendu terriblement triste. J’ai commencé à pleurer, je suis allé aux toilettes, j’ai fermé la porte et j’ai commencé à sangloter. Pas des larmes de joie – cette fois, c’étaient des larmes tristes.

La tristesse de l’homme de 32 ans a commencé cette nuit-là dans la salle de bain mais a duré des mois. «Cela aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie, mais j’ai commencé à m’éloigner de tout le monde, y compris de ma femme et de mon fils. J’allais chercher des choses pour ma femme, mais je ne tenais pas vraiment mon fils ni ne le nourrissais.

Il lui a fallu environ trois mois pour demander de l’aide. “J’en ai finalement eu assez et je suis allé chez le médecin”, dit Jim, qui a demandé à ne pas donner son nom de famille. “Je n’en pouvais plus. Ma femme non plus.” Il lui attribue le mérite de l’avoir soutenu et de l’avoir encouragé à agir après avoir remarqué des changements dans son comportement.

«Je ne sais pas comment elle a compris, mais elle a parlé d’hommes souffrant de dépression post-partum et je ne l’ai pas cru au début», dit-il. Son médecin de famille l’a mis sous traitement, mais il regrette de ne pas avoir consulté de thérapeute. Il faut que davantage de gens comprennent que les hommes peuvent aussi en souffrir, et [that] la santé mentale en général est d’une grande importance.

“Je me souviens avoir pleuré un jour dans ma voiture après le travail.”

Joel Gratcyk, père de famille de la banlieue de Chicago, a remarqué des symptômes quelques mois après la naissance de son premier enfant. Il a ressenti une perte d’appétit, de l’irritabilité et des difficultés de concentration. “C’était une tension pour mon travail à l’époque et ils n’étaient pas très compréhensifs à l’idée que j’aie un enfant”, raconte-t-il à Yahoo Life. “Je me souviens d’avoir pleuré dans ma voiture après le travail un jour. Ma femme était en voyage et j’avais l’enfant avec moi, et j’étais tout simplement dépassé et je me sentais impuissant. J’ai pu me ressaisir, rentrer à la maison et passer la nuit. C’est à ce moment-là que j’ai su que j’avais besoin d’aide.

Le père de 42 ans a consulté un médecin et a reçu des médicaments qui, selon lui, ont aidé “à la régulation émotionnelle, au sommeil et à l’alimentation”. Plus tard, il a consulté un thérapeute “pour apprendre des techniques de recadrage cognitif”.

Gratcyk dit qu’il existe une stigmatisation liée au fait de souffrir de dépression post-partum en tant qu’homme. Il compare cela à ce que ressentent les hommes qui souffrent de migraine, c’est-à-dire trois fois plus fréquent chez les femmes, mais affecte également les hommes — pourrait rencontrer. « Les deux sont considérés comme un problème de femme », explique-t-il. « Et ce n’est tout simplement pas le cas pour les deux. Tous les sexes sont touchés par la dépression post-partum et la migraine.

Après la naissance de son deuxième enfant, Gratcyk a pu mieux gérer sa vie quotidienne. “Heureusement, ce n’était pas aussi grave après la seconde car j’avais un ensemble d’outils pour tout gérer”, dit-il.

“Nous avons failli nous séparer à cause des problèmes que cela a causés.”

Dale VanVlerah, un père de Sycamore, dans l’Illinois, a remarqué peu après la naissance de son premier enfant que quelque chose n’allait pas. “J’étais tout le temps triste et je pleurais à l’idée de laisser le bébé derrière moi”, explique VanVlerah. “Mon anxiété était à son comble et j’avais constamment peur que quelque chose n’arrive.”

VanVlerah et sa femme, qui ont maintenant trois enfants, souffraient tous deux de dépression post-partum. “Ma femme a ressenti des symptômes plus graves que moi, surtout lors du premier”, dit-il. “Elle est arrivée à un point où elle ne pouvait plus passer la nuit parce que c’était trop.” La combinaison de la dépression post-partum et de l’emploi du temps de VanVlerah dans le commerce de détail a provoqué des conflits dans leur mariage. “Nous avons failli nous séparer à cause des problèmes que cela causait”, dit-il. “Je suis arrivé au travail en pleurant et j’ai dû me ressaisir pour ne pas alarmer les clients. C’est à peu près à cette époque que j’ai frappé un mur au travail. Heureusement, j’ai heurté un poteau et je n’ai pas fait de trou dans le mur, même si j’ai cru m’être cassé la main.

Il a fallu environ six mois après la naissance de son premier enfant pour que VanVlerah se sente mieux et environ quatre mois pour son deuxième enfant. Avec le recul, il aurait aimé demander de l’aide – y compris des médicaments – plus tôt. La thérapie, dit-il, a été particulièrement bénéfique. “C’est agréable de pouvoir parler avec quelqu’un qui a des garçons du même âge que mes plus jeunes garçons et qui sait à quoi cela ressemble au quotidien”, dit-il.

Comment obtenir de l’aide

Traiter la dépression post-partum chez les hommes peut profiter non seulement aux pères, mais aussi à leurs conjoints et à leurs enfants. Mais de nombreux hommes ne reçoivent pas de traitement dispensé par des professionnels de la santé mentale en raison de la stigmatisation qui y est associée. “Sans traitement, nous savons que les troubles de l’humeur post-partum s’aggravent souvent”, déclare Will Courtenaypsychologue en exercice à Oakland, en Californie, et auteur de Mourir d’être des hommes. « Et elles peuvent avoir des conséquences néfastes à long terme pour un homme, son mariage et toute sa famille. »

Étant donné que la dépression se manifeste souvent différemment chez les hommes et chez les femmes, il est important de prêter attention aux symptômes. Selon Singley, les « quatre symptômes cardinaux de la dépression masculine masquée comprennent l’irritabilité (allant de la frustration à la rage), une tendance à la somatisation (dépression se manifestant par des symptômes physiques comme des maux d’estomac ou de dos), une augmentation des comportements d’adaptation (alcool, drogues, jeu, jeux de hasard, etc.) et le retrait social.

Pour les nouveaux papas, il est utile de connaître les facteurs de risque qui augmentent le risque de souffrir de dépression post-partum. « De nombreux facteurs de risque de dépression post-partum chez les femmes prédisposent également les hommes à la dépression post-partum », explique Sarah Allenpsychologue spécialisée dans le travail avec les nouveaux parents et directrice fondatrice du Alliance pour la dépression post-partum de l’Illinois.

“Le manque de sommeil est un facteur de risque particulièrement courant lorsque vous avez un bébé, et la dépression et les problèmes de sommeil vont de pair”, explique Allen à Yahoo Life. D’autres facteurs de risque comprennent le stress financier, le stress relationnel, le manque de soutien émotionnel, l’abus de drogues et d’alcool, le fait d’être parent d’un enfant ayant des besoins spéciaux et les antécédents familiaux de dépression.

Malgré les conséquences néfastes de la dépression post-partum sur les pères, ils peuvent s’en remettre complètement et s’épanouir s’ils reçoivent les soins et les directives appropriés. “Votre mec moyen pense qu’il doit s’en sortir et passer à autre chose”, déclare Singley, “Et c’est une erreur. Ne vous isolez pas. Ne le gardez pas pour vous. Parlez à un collègue ou un ami de confiance. Parlez à d’autres pères ou à une figure paternelle.

Singley et Allen recommandent Soutien international post-partum (PSI) comme ressource que les papas peuvent utiliser pour obtenir du soutien. L’organisation propose une ligne d’assistance téléphonique et offre aux pères la possibilité de rejoindre des groupes de soutien, de parler avec des experts en paternité et de se connecter avec des bénévoles locaux.

Aider les hommes souffrant de dépression post-partum implique également de mieux comprendre le rôle de l’homme dans la vie familiale et de considérer plus largement sa vie émotionnelle. « Les hommes sont socialisés pour protéger, subvenir aux besoins et se sacrifier, et c’est noble », déclare Singley. « Le problème, c’est quand les hommes décident que c’est tout ce qu’ils vont faire. Un homme sera en bien meilleure santé s’il se protège, pourvoit et se sacrifie dans certaines situations, et dans d’autres situations, permet aux autres de le protéger.