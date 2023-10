Les hommes peuvent aussi souffrir de dépression post-partum

Lorsque Mikael Cummings, un entrepreneur de 25 ans de Brooklyn, a appris qu’il allait devenir père en mars, il a immédiatement ressenti un sentiment d’excitation. Peu de temps après, à la naissance de sa fille, ces sentiments ont été remplacés par la peur, l’anxiété et le stress, ce qui a eu un impact considérable sur son bien-être physique et mental. Cela a également eu un impact sur sa relation avec son travail, semant le doute quant à ses compétences et à sa confiance dans l’exercice de son travail. Lorsque Cummings s’est confié à sa thérapeute sur les changements dans sa santé mentale, elle a suggéré qu’il souffrait peut-être de quelque chose auquel il n’avait pas pensé : la dépression post-partum.

La dépression post-partum est un épisode de trouble dépressif majeur survenant peu après la naissance d’un enfant. Et même si cela est fréquemment signalé chez les mères, de nouvelles recherches révèlent que ce problème de santé peut également survenir chez les pères. Selon un Etude 2019environ 10 pour cent des hommes peuvent souffrir de dépression post-partum au cours de la première année suivant la naissance de leur enfant, la prévalence la plus élevée se produisant entre 3 et 6 mois après l’accouchement.

Le Dr Sarah Allen, psychologue clinicienne à Chicago, estime que le nombre d’hommes souffrant de PPD pourrait être plus élevé, mais que cette maladie est sous-estimée. « Les premières femmes ont été reconnues comme souffrant de dépression post-partum. Et puis nous avons réalisé qu’il n’y avait pas que la dépression, il y avait aussi l’anxiété, les TOC et d’autres choses qui les affectaient, a-t-elle déclaré. « Maintenant, la dernière vague reconnaît que les papas en sont également atteints. »

Il vérifie, en considérant autant que 1 homme sur 6 éprouve des niveaux élevés d’anxiété dans la période post-partum. Au cours de ses 26 années de pratique, Allen a vu des pères de jeunes enfants souffrir d’un risque accru de dépression et d’anxiété lorsqu’ils travaillaient avec des familles, malgré la recherche sur le sujet qui n’a été menée qu’au cours de la dernière décennie. « À mesure que davantage de recherches et d’informations seront publiées à ce sujet, nous serons plus efficaces pour résoudre ce problème », a-t-elle ajouté.

Les lieux de travail investissent de plus en plus dans la santé mentale ces dernières années, en se concentrant principalement sur l’équilibre entre travail et vie privée, la thérapie et les congés de maladie payés. Mais le congé familial est tout aussi important. Bien que nous ayons des conversations plus ouvertes sur la DPP au travail, elles se concentrent souvent sur les mères, mais tous les parents sont susceptibles.

Arriver à la racine

« Les gens ne pensent pas vraiment aux hommes lorsqu’il s’agit de PPD, car il existe de nombreuses publications sur les déclencheurs hormonaux chez les femmes souffrant de dépression post-partum », a déclaré le Dr Katie Morel, psychologue clinicienne à New York. Selon elle, l’accouchement entraîne la plus forte baisse d’hormones jamais vécue, et nous associons souvent cette baisse à la dépression post-partum. Mais les hormones ne sont pas la seule cause de la PPD. Il existe d’autres facteurs contributifs, qui s’appliquent également aux hommes.

Selon Recherche 2017, les hommes peuvent développer des niveaux de testostérone plus faibles pendant la grossesse de leur partenaire. D’autres raisons pour lesquelles les hommes peuvent développer une DPP incluent le sentiment d’être détaché ou dépassé, des antécédents de dépression ou d’anxiété, le manque de sommeil et l’absorption d’une partie de la dépression de leur partenaire.

Les différents symptômes de la PPD

Les symptômes de la dépression et de l’anxiété post-partum peuvent être différents chez les hommes et chez les femmes, mais il y a toujours des chevauchements. « Pour les hommes, c’est beaucoup de frustration et d’irritabilité. Cela peut aussi venir de la colère, alors que je pense que les femmes ressentent aussi de la colère et de la rage après l’accouchement, mais nous sommes entraînées en tant que femmes à ne pas trop le montrer », a déclaré Allen.

La recherche montre que les hommes peuvent ressentir davantage symptômes physiques comme la fatigue, l’insomnie, le manque d’énergie ou de motivation et les changements d’appétit, tandis que les femmes affichent souvent des expressions émotionnelles plus extérieures, comme des pleurs et des sentiments de tristesse.

Au cours des premiers mois après être devenu père, Cummings a décrit les changements survenus dans son corps comme une maladie physique. « Je ne mangeais pas, je ne m’entraînais pas, je ne me sentais pas motivée pour m’habiller le matin. C’était probablement le moment le plus faible que j’ai jamais ressenti de ma vie », a-t-il déclaré, soulignant qu’il y avait également un changement dans sa confiance. Il s’est décrit comme « simplement fonctionnel » pendant cette période et donnant l’impression qu’il allait bien. « Je masquais ce que je ressentais réellement parce que rien de ce que je ressentais ne pouvait l’emporter sur ce que ressentait mon partenaire », a-t-il déclaré. « Je n’arrêtais pas de me rappeler qu’elle venait littéralement de chasser un autre humain et que mon corps ne changeait pas comme le sien. »

Lorsque les nouveaux pères retournent au travail, ces symptômes pourraient avoir un impact sur leurs performances, par exemple en avoir plus de mal à respecter les délais, se sentir plus susceptible de s’en prendre à ses coéquipiers ou avoir du mal à rester motivé.

« Je pense qu’une grande partie de la société a enseigné aux hommes qu’ils ne devraient pas parler de ces choses. Il y a beaucoup de honte chez les hommes d’évoquer le fait qu’eux aussi ont des difficultés. dit Allen.

Faire face à une crise silencieuse

Avec un peu d’optimisme, la dépression post-partum peut être traitée avec de l’aide. Allen pense que le dépistage des nouveaux pères peut aider à identifier précocement les symptômes chez les hommes. En 2020, un article dans le Journal de l’Académie américaine de pédiatrie a appelé les pédiatres à dépister la dépression périnatale chez les nouveaux pères et mères lors des visites de contrôle de leur enfant. À partir de là, ils peuvent orienter vers un traitement approprié si nécessaire. Cette approche comble une lacune en matière de soins intensifs : lorsque les dépistages de la DPP restent uniquement sous la responsabilité des obstétriciens, les hommes ne sont pas diagnostiqués.

Sur le lieu de travail, cela rend également le congé familial équitable d’autant plus important. En plus des dépistages, un congé de paternité payé peut donner aux pères souffrant de DPP suffisamment de temps pour s’acclimater à leur nouvelle vie. «Certains des symptômes de la dépression pourraient avoir un impact direct sur la qualité ou la quantité du travail», a déclaré Morel, soulignant un manque de motivation, une diminution de l’intérêt pour la plupart des choses, des pensées négatives sur soi-même et un sommeil moins fréquent que d’habitude. « Je pense que toutes ces choses rendraient difficile le fonctionnement au travail, et encore moins le fonctionnement en général. »

« Ce n’est vraiment pas bon pour le niveau de stress des gens de devoir faire face à cette grande transition, de ne pas dormir, puis de gérer leur travail, a déclaré Allen. » Alors que l’on s’attend à ce que les nouveaux pères donnent la priorité à l’équilibre travail-vie personnelle, la majeure partie de la garde des enfants devient la responsabilité des nouvelles mères…une cause fréquente de PPD chez les femmes. En fin de compte, fournir des ressources aux hommes, comme des dépistages et un congé de paternité payé, aide les deux parents à réduire les risques associés à la dépression et à l’anxiété pendant la période post-partum.