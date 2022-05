Les hommes perdus au 20, boulevard Bruckner

« Bien qu’il en ait été informé, le contremaître, Mauricio Sánchez, l’a utilisé avec un ouvrier, Yonin Grijalva, pour récupérer les débris d’un étage supérieur. Le câble retenant l’ascenseur s’est rompu sous le poids supplémentaire, et le contremaître et le travailleur ont chuté dans le puits avec lui », a déclaré une porte-parole, Patrice O’Shaughnessy, en utilisant le nom de famille maternel de M. Pineda.

Jonathan Moran, un avocat représentant à la fois M. Pineda et la succession de Sánchez, a déclaré qu’on n’avait jamais dit aux ouvriers de ne pas utiliser l’ascenseur et qu’aucun panneau d’avertissement ou clôture n’indiquait qu’il restait hors service – une affirmation étayée par une inspection de l’OSHA. effectuée après l’incident. Il a déclaré que le bureau du procureur du district du Bronx n’avait jamais interrogé M. Pineda et a décrit son enquête comme “superficielle, unilatérale et terriblement inadéquate”.

Le mois dernier, après que le Times ait demandé au bureau du procureur de district et au département des enquêtes de la ville pourquoi leur enquête sur l’effondrement de l’ascenseur n’incluait pas de parler au seul survivant, ils ont déclaré que l’enquête était en cours. Quelques jours plus tard, ils ont interviewé M. Pineda.

L’OSHA a finalement cité l’employeur des ouvriers, KM Builders, pour plusieurs violations liées à la sécurité du chantier en général et à l’effondrement de l’ascenseur en particulier, avec des pénalités totalisant 48 370 $. La société, par l’intermédiaire de son avocat, s’est refusée à tout commentaire. Il n’a pas payé les pénalités.

Les agences gouvernementales ont également cité l’entreprise de M. Madruga, GDI Construction, pour de multiples manquements à la sécurité en lien avec le décès d’un ouvrier sur son chantier de construction, cette fois avec des amendes possibles de près de 125 000 $.

Et une fois de plus, le service des bâtiments a émis un ordre de travaux d’arrêt complet au 20 Bruckner. Une fois de plus, il a fait pression sur GDI Construction pour qu’elle fournisse un chantier plus sûr, ordonnant à l’entreprise d’embaucher à la fois un « agent de conformité en matière de sécurité » et un « responsable de la sécurité du site ». L’ordre d’arrêt des travaux a été levé trois mois plus tard.

Le porte-parole de GDI Construction a déclaré que l’entreprise avait satisfait et dépassé les exigences de la ville, avec des employés supplémentaires sur place pour s’assurer que tous les «détails liés à la sécurité» étaient traités. Il a ajouté: “La construction présente intrinsèquement des risques, et bien que des mesures de sécurité, des précautions et des protocoles aient été en place sur ce chantier, ces malheureux accidents se sont produits.”