Les hommes participent moins aux régimes 401(k) que les femmes, à moins qu’ils ne s’inscrivent automatiquement

“Le comportement d’épargne des femmes est égal ou dans certains cas… meilleur que celui des hommes”, a déclaré Dave Stinnett, responsable du conseil stratégique en retraite chez Vanguard. “Cela ne se reflète tout simplement pas [in account balances] parce que les hommes ont des revenus plus élevés.”

La plus grande différence se situe dans la tranche de revenu de 50 000 $ à 74 999 $, avec 81 % des femmes participantes contre 67 % pour les hommes.

Dans les plans 401 (k) avec inscription automatique – ce qui signifie que les employés doivent se retirer s’ils ne veulent pas participer – 93% des hommes et des femmes restent inscrits, selon un rapport de Vanguard. Mais dans les régimes dont l’inscription est volontaire – les travailleurs doivent s’inscrire activement – les hommes sont à la traîne des femmes dans les taux de participation à tous les niveaux de revenu, notamment en dessous de 150 000 $.

Selon de nouvelles recherches, certains hommes pourraient avoir besoin d’un plus grand coup de pouce que les femmes pour participer à leur régime d’épargne-retraite au travail.

Le solde moyen 401 (k) chez les hommes en 2021 était de 93 512 $, contre 70 037 $ chez les femmes, selon la recherche de Vanguard.

Cela s’explique en partie par le fait que les hommes ont un taux de report moyen plus élevé — le pourcentage du revenu versé dans le régime — de 7,5 %. Pour les femmes, c’est 7 %.

Les hommes gagnent également plus, de sorte qu’un report plus élevé génère plus d’argent. Pour chaque dollar gagné par les hommes travaillant à temps plein, les femmes gagnent 83,4 cents, selon données récentes du Bureau américain des statistiques du travail.