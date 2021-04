Instagram et la campagne caritative contre la vie misérable (CALM) se sont associées pour parler de la positivité corporelle chez les hommes.CALM est une organisation de prévention du suicide qui s’est associée à Instagram pour sensibiliser aux problèmes corporels auxquels les hommes sont confrontés et à leurs effets sur leur santé mentale.

Une étude menée par CALM et Instagram indique que près de la moitié de la population masculine, âgée de 16 à 40 ans, au Royaume-Uni a eu des difficultés à cause de ce qu’ils ressentent à propos de leur corps. 48% des hommes ont confirmé que leur santé mentale avait souffert en raison de problèmes corporels, selon des rapports BBC.

Pour cette enquête, 58% des 2000 hommes, âgés de 16 à 40 ans, ont révélé que la pandémie les avait amenés à ressentir négativement leur corps. Alors que 21% ont déclaré qu’ils ne voulaient en parler à personne, seuls 26% ont déclaré qu’ils se sentaient satisfaits de leur apparence.

Spencer Cooper, 22 ans, qui fait partie des 48%, explique comment la pandémie a ajouté à son insécurité corporelle et à sa mauvaise santé mentale. Il se souvient qu’il se sentait coupable après avoir vu tout le monde « faire des entraînements à domicile sur Instagram Live et sur Facebook », mais quand il a essayé cela, il s’est rendu compte que « ce n’était pas pour lui ». en meilleure santé ou bien, il faisait le contraire.

Selon Spencer, les hommes choisissent de ne pas parler de la façon dont le problème affecte leur santé mentale parce qu’ils sont «programmés pour ne pas le faire».

Maintenant, Instagram et CALM commencent une nouvelle série d’entretiens appelés CALM Body Talks, pour lancer la conversation sur les problèmes d’image corporelle chez les hommes qui découlent des pressions sociétales et pour donner une impulsion bien nécessaire à la positivité corporelle.

Des militants de l’image corporelle comme Jamie Laing, Leon McKenzie, Russel Kane et Stevie Blaine feraient également partie du dialogue sur ce que les hommes ressentent à propos de leur corps.

Blaine, en conversation avec BBC, a parlé de sa lutte contre son poids pendant l’adolescence et décrit sa fin de la vingtaine comme « une décennie de haine de soi » en raison d’une perte de cheveux extrême.

Laing a également fait part de ses préoccupations en matière d’image corporelle qu’il ressentait à cause de son poids et de sa perte de cheveux et de la difficulté à en parler. Il a ajouté que l’augmentation du mouvement de positivité corporelle au cours des dernières années a conduit les femmes à partager leurs expériences des changements corporels, mais « il y a ici un fossé entre les sexes ». Laing affirme que les médias sociaux projettent une image de ce à quoi on devrait ressembler en tant qu’homme. avec des «muscles chamois et déchirés»

Simon Gunning, PDG d’Instagram, a admis à quel point la plate-forme faisait partie du problème en faisant pression sur les adolescents pour qu’ils aient des corps malsains et inaccessibles.C’est pourquoi la « campagne s’attaquera au problème à sa base, l’image corporelle sur Instagram. ‘

