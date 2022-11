Les hommes oméga les plus pulvérisateurs de culotte sur le gramme

Bonne fête des fondateurs !

Vous savez que nous devions célébrer les hommes puissants d’Omega Psi Phi Fraternity, Inc. lors de leur journée mémorable marquant 111 ans de service, des coups de langue agressifs, des roulements de cou vicieux, des coups de pied qui secouent le monde et des manigances qui volent des bae en tant que mauvais garçons bien-aimés du Divin 9.

Omega Psi Phi Fraternity, Inc. est la première organisation fraternelle internationale fondée sur le campus d’un collège historiquement noir.

Fondée par les étudiants de premier cycle Edgar Amos Love, Oscar James Cooper et Frank Coleman de l’Université Howard, la fraternité légendaire continue de briller en tant que référence en or avec d’innombrables membres de haut niveau, notamment Michael Jordan, Steve Harvey, Shaquille O’neal, Terrence J.et Tom Joyner.

Le nom Omega Psi Phi est dérivé des initiales de l’expression grecque “l’amitié est essentielle à l’âme” qui a été choisie comme devise.

“Quand j’étais à l’université, ces gars s’occupaient de moi. J’étais un jeune mâle sur le campus », a déclaré Shaquille O’neal dans un entretien avec le Tribune de Philadelphie. Ils m’ont fait visiter les matchs de football. Ils avaient juste tellement d’amour fraternel. Alors, quand je l’ai appris. J’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Je pense que je peux le faire. La plupart des joueurs de football étaient des “Que Dogs”. C’est comme ça qu’ils s’appelaient. Je voulais faire partie de l’organisation.

O’Neal, qui s’est engagé à la Louisiana State University tout en démolissant des jantes en tant que star hooper, attribue à la fraternité l’avoir motivé à poursuivre ses rêves.

“En tant que jeune, tout est une question de rêves”, a poursuivi O’Neal. « Je pourrais créer un rêve en une journée. Je crée encore des rêves à ce jour. Il s’agit de rencontrer des gens, de se développer et de faire partie d’une grande organisation.

