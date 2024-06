Les hommes noirs soutiendront Trump – 50 Cent — RT World News

Les problèmes juridiques de l’ex-président le rendent attrayant en tant que candidat, a déclaré l’artiste de rap lauréat d’un Grammy Award.

Curtis Jackson, le rappeur et magnat de la musique lauréat d’un Grammy Award, mieux connu sous le nom de « 50 Cent », a partagé son point de vue sur la prochaine élection présidentielle américaine, affirmant qu’il voyait des hommes noirs soutenir l’ancien président Donald Trump.

Répondant mercredi aux questions de CBS News à Capitol Hill, le musicien, qui a soutenu Trump lors de sa campagne électorale de 2020, a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé pour qui il voterait lors de la prochaine élection présidentielle, prévue en novembre 2024.

L’artiste, qui possède également la société d’alcool Sire Spirits, s’est rendu à Capitol Hill avec l’avocat des droits civiques Ben Crump pour rencontrer les législateurs républicains et démocrates afin de plaider en faveur d’une représentation accrue des Noirs dans l’industrie de l’alcool.

Lorsqu’on l’interroge sur le « importance des hommes afro-américains » lors des élections, 50 Cent a dit qu’il les voyait « s’identifier à Trump. » Expliquant la raison, le rappeur a déclaré que c’était parce que « ils ont reçu des accusations RICO » aussi.















Le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en abrégé RICO, est une législation fédérale américaine adoptée il y a plus de 50 ans pour lutter contre le crime organisé. Cette loi cible souvent de grands groupes et leurs dirigeants soupçonnés de mener des activités criminelles organisées.

Trump, qui a été reconnu coupable par un jury de la ville de New York la semaine dernière de 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux, fait également face à une accusation de RICO dans l’État de Géorgie dans une affaire distincte liée à l’ingérence électorale de 2020. L’ancien président a dénoncé les accusations et la condamnation, les qualifiant de « arnaque » et a insisté sur le fait qu’ils étaient politiquement motivés.

La campagne électorale du président américain Joe Biden vise également à accroître le soutien des électeurs noirs, qui constituaient un groupe clé lors de sa victoire en 2020. Sa campagne a lancé le « Des électeurs noirs pour Biden-Harris » en mai pour établir des partenariats avec des organisations noires et renforcer la sensibilisation.