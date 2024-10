Les hommes noirs de la politique du Maryland appellent à voter pour Kamala Harris et Angela Alsobrooks

Bien qu’il soit aujourd’hui critiqué, l’ancien président Barack Obama a ouvert le dialogue pour une discussion plus large sur la misogynie dans la politique américaine après avoir dénoncé les hommes noirs qui n’ont pas exprimé leur soutien sans réserve à la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris.

« Nous n’avons pas encore vu le même type d’énergie et de participation dans tous les coins de nos quartiers et de nos communautés que lorsque j’étais candidat », a déclaré Obama, qui a soutenu Harris et Angela Alsobrooks, candidate démocrate au Sénat américaina déclaré lors d’une apparition à Pittsburgh la semaine dernière. « J’ai un problème avec ça, parce qu’une partie de cela me fait penser – et je parle directement à des hommes – une partie me fait penser que, eh bien, vous ne ressentez tout simplement pas l’idée d’avoir une femme. en tant que président, et vous proposez d’autres alternatives et d’autres raisons pour cela.

La campagne Harris a présenté lundi un programme pour attirer les électeurs masculins noirs, qui comprend des plans visant à fournir des prêts commerciaux remboursables aux entrepreneurs noirs, à créer davantage de programmes d’apprentissage et de mentorat, à une meilleure réglementation des crypto-monnaies et à lancer une initiative d’équité en matière de santé pour lutter contre les maladies qui affectent de manière disproportionnée. Les hommes noirs et légaliser le cannabis récréatif.

Flavio Hickel Jr., professeur adjoint de sciences politiques au Washington College, a déclaré qu’il pensait qu’Obama tentait de combler le « déficit d’enthousiasme » en essayant de rappeler à une partie des électeurs noirs indécis qu’ils peuvent faire la différence.

« Il y a effectivement un peu de ressentiment ou d’irritation lorsqu’on affirme qu’il existe un intérêt de groupe – en particulier un intérêt de groupe racial – et que vous ne faites pas votre devoir s’il y a une perspective différente », a déclaré Hickel à propos du discours d’Obama. remarques. « Certaines personnes peuvent réagir aux commentaires d’Obama et dire : ‘Je pense qu’on me dénonce’… et cela peut heurter les gens dans le mauvais sens. »

Le maire de Baltimore, Brandon Scott, démocrate et substitut des partis Harris et Aussibrooks campagnes, a également été sur la piste pour appeler les hommes noirs à voter pour les deux femmes noires éminentes en tête de liste du Maryland. Scott, 40 ans, est un homme noir.

« C’est pourquoi je suis envoyé, dans de nombreux cas, pour parler, en particulier, aux hommes noirs, de la raison pour laquelle il est important que le vice-président devienne le prochain président des États-Unis en raison de ce à quoi nous sommes confrontés ici », a déclaré Scott dans une interview avec le Baltimore Sun lundi après-midi. « Nous parlons de l’opportunité de poursuivre les niveaux de progrès historiques que nous avons observés pour les Noirs dans ce pays au cours des quatre dernières années. »

Scott a souligné les faibles niveaux de chômage des Noirs, les investissements réalisés dans les collèges et universités historiquement noirs et la baisse des taux de criminalité sous l’administration Biden-Harris comme raisons pour lesquelles les hommes noirs ont voté pour Harris.

Il a également souligné les droits civils et le processus démocrate qui, selon beaucoup, risquent d’être effacés si l’ancien président Donald Trump est réélu.

« Pourquoi prendrions-nous le risque, en particulier, pour les Noirs – en particulier pour les hommes noirs – de revenir à quelqu’un qui, nous le savons, ne nous soutient pas, qui, nous le savons, remontera le temps et reviendra à un maintien de l’ordre de tolérance zéro. , quand des hommes noirs à travers ce pays ont été arrêtés en masse pour rien d’autre que d’être dehors ? dit le maire.

Pour Scott, la même chose s’applique si ancien gouverneur Larry Hoganun républicain, devait être élu au Sénat américain face à Alsobrooks.

Dans une interview accordée lundi au comité de rédaction du Sun, Alsobrooks a déclaré que, dans son expérience de ce cycle électoral, elle avait constaté des niveaux élevés d’engagement sur une base intersectionnelle.

« Ce que j’ai vu, c’est que presque partout où nous sommes allés, les gens sont vraiment très excités et je pense qu’ils viennent voter », a déclaré Alsobrooks. « Je m’attends à une forte participation électorale lors de cette élection. Je pense que les gens en comprennent les enjeux, et je l’ai également constaté d’une génération à l’autre.

Parmi les électeurs noirs du Maryland, le soutien à Harris et à Alsobrooks est élevé.

Environ 230 Noirs ont participé à un séminaire de l’Institut politique du comté de Baltimore de l’Université du Maryland. sondage sur 1 003 adultes du Maryland menés du 23 au 28 septembre. Lorsqu’on leur a demandé s’ils considéraient favorablement la vice-présidente Kamala Harris, 86 % ont répondu oui. Interrogés de la même manière concernant la candidate démocrate au Sénat américain Angela Alsobrooks, 77 % ont déclaré qu’ils la considéraient favorablement.

La marge d’erreur du sondage est de plus ou moins 3,1 points de pourcentage.

Scott et le gouverneur Wes Moore, le premier gouverneur noir du Maryland, sont de fidèles partisans de Harris et d’Alsobrooks depuis les premiers jours de leurs deux campagnes.

Moore, un démocrate qui se battait pour le président Joe Biden avant de se retirer de la course, s’est prononcé en faveur de Harris le lendemain de l’annonce de sa candidature.

Il a également fait l’éloge de Harris lors de son discours d’août discours à la Convention nationale démocrate à Chicago.

Moore a voyagé à travers l’État, s’adressant à « des groupes clés, y compris des hommes noirs », a déclaré un porte-parole de Moore, pour aborder des questions telles que les opportunités économiques, l’accès au capital et de solides voies d’accès au travail, aux salaires et à la richesse.

Scott fut l’un des premiers hommes politiques du Maryland à exprimer son soutien à la candidature présidentielle de Harrisaffirmant que « les femmes noires ont sauvé ce pays à maintes reprises » dans un post sur X.

Scott a fait écho à ces propos dans une interview lundi, ajoutant que « la femme noire est l’être humain le plus méprisé de la planète » et qu’elle est constamment confrontée à des affirmations selon lesquelles elle est inapte à diriger.

« C’est aussi le message que j’ai, d’une certaine manière, pour les hommes noirs », a déclaré Scott, « nous devons nous souvenir et savoir ce que les femmes noires ont fait – pour nos communautés, pour nos familles, pour notre culture – pendant toutes ces années. , et chaque homme noir a la responsabilité, au strict minimum, de repousser lorsque des gens attaquent ces deux femmes noires, et également de veiller à les soutenir de toutes les manières possibles – pas seulement parce qu’elles sont noires et qu’elles Nous sommes une femme, mais parce qu’elles ont prouvé que leurs politiques et leurs dossiers disent la vérité, elles nous représenteront et non… leurs intérêts personnels.

