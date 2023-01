"Les hommes ne...": La déclaration de Nitish Kumar sur le contrôle de la population Sparks Row

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a suscité la controverse en affirmant que la population du Bihar ne serait pas maîtrisée car les hommes ne prennent pas leurs responsabilités tandis que les femmes restent sans instruction, ce qui a incité l’opposition BJP à le critiquer pour “langage indécent et ternissement de l’image de l’État”.

Le ministre en chef s’adressait à un rassemblement public au milieu de son “Samadhan Yatra” en cours à Vaishali et cela s’est produit le jour où son gouvernement a lancé la première phase du recensement basé sur la caste.

“Mahilayen padh lengi tabhi yeh prajanan dar ghatega… abhi bhi wahi hai. Aaj agar mahilayen nahin padhi huyi hai, jo mard log jis tarikey se roj-roj karte hi rehta hai, usko dhyaan mein hi nahin rehta ki bachchapaida nahin karana hai… Mahila padhi rehti hai to unko sab cheej ka gyaan ho jaata hai ki bhai kaise humko bachna hai… (Ce n’est que lorsque les femmes seront éduquées que le taux de croissance de la population sera arrêté. Il n’a toujours pas diminué et le taux demeure Si les femmes avaient été mieux éduquées ou si elles avaient été conscientes, elles sauraient comment se protéger contre une grossesse. Les hommes ne sont pas prêts à considérer le résultat de leur action et comme les femmes ne sont pas correctement éduquées, elles sont incapables de poser leur pied et stopper la croissance démographique), a déclaré M. Kumar

La déclaration de Nitish Kumar a créé un tollé politique dans l’État, le chef du BJP Samrat Chaudhary affirmant qu’il a terni l’image du Bihar.

Samrat Chaudhary a allégué que M. Kumar avait utilisé un langage indécent et désobligeant en public.

“Les mots indécents utilisés par le ministre en chef, M. Nitish Kumar, sont le comble de l’insensibilité. En utilisant de tels mots, il ternit la dignité du poste de ministre en chef”, a déclaré M. Chaudhary.