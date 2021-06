Les hommes les plus riches de Tech valent-ils leur salaire ?

Sortez les fers à souder ! Vice News rapporte que New York pourrait être sur le point de devenir le premier État américain à adopter une loi qui devrait rendre plus facile et moins cher la réparation de vos appareils électroniques et d’autres trucs. Certains fabricants de produits, dont Apple et John Deere, ont fait pression contre ces « droit de réparation » lois cela les obligerait à donner aux gens et aux ateliers de réparation l’accès aux manuels d’information, aux outils et aux pièces au lieu de se fier uniquement aux fournisseurs de réparation autorisés.