Les hommes japonais plus âgés, perdus dans la cuisine, se tournent vers l’école des travaux ménagers

TOKYO – Masahiro Yoshida a raccroché sa veste de costume et a enfilé un tablier rose sur sa chemise boutonnée. Après avoir évité la cuisine pendant la majeure partie de ses 65 ans, il était temps de cuisiner. Comme pour la plupart des hommes japonais, la mère de Yoshida a préparé tous ses repas jusqu’à son mariage, lorsque sa femme a assumé ce rôle. Mais après avoir pris sa retraite il y a quatre ans de son poste d’administrateur du gouvernement, elle a proposé qu’ils partagent la préparation des repas. Yoshida a accepté mais s’est perdu en faisant des plats de base. Les tutoriels YouTube étaient déroutants.

Alors, comme un nombre croissant d’hommes plus âgés ici, il s’est inscrit à des cours. Son cours de six mois à l’école de cuisine Better Home couvrait des compétences telles que la façon d’émincer l’ail, de hacher les champignons et d’acheter de la viande – toutes essentielles pour le stroganoff qu’il tenterait avant d’obtenir son diplôme. “Je n’avais aucune idée de la complexité du processus de cuisson”, a admis Yoshida.

Des rôles de genre stricts régissent la vie domestique au Japon depuis des générations. Les hommes se retirent souvent sans avoir jamais tenu un couteau d’office ou lavé un plat. Ceux qui perdent un conjoint se retrouvent souvent incapables d’accomplir les tâches les plus rudimentaires. Un vieux dicton japonais – “Danshi-chubo-ni-hairazu”, ou “les hommes devraient avoir honte d’être trouvés dans la cuisine” – a effrayé les maris de la plupart des tâches ménagères. Même ceux qui voulaient aider manquaient généralement de savoir-faire.

La preuve de ceci n’est pas simplement anecdotique. Selon un enquête menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, les hommes japonais assument moins de responsabilités ménagères et de garde d’enfants que leurs homologues des pays les plus riches du monde. En moyenne, ils ne passent que 40 minutes par jour sur la combinaison, cinq fois moins que leurs épouses. Seulement 14 % ont déclaré cuisiner régulièrement pour eux-mêmes.

Cependant, à mesure que le pays vieillit et que la durée de vie moyenne des hommes s’étend jusqu’au milieu des années 80, certaines femmes tracent une ligne et déclarent qu’elles en ont fini avec leur mari.

“Le plus gros problème est que les hommes ne se considèrent pas comme la partie responsable en matière de tâches ménagères”, a déclaré Yasuyuki Tokukura, qui dirige le groupe à but non lucratif Fathering Japan et conseille le gouvernement sur les questions de genre au sein des ménages. La division traditionnelle du travail persiste malgré le nombre important de femmes qui travaillent désormais à l’extérieur du foyer ; en effet, les ménages à double revenu sont plus de deux fois plus nombreux que ceux à revenu unique.

Les ressentiments frémissants arrivent souvent à leur paroxysme une fois que la carrière d’un homme se termine et que sa femme commence à remettre en question l’arrangement, a déclaré Tokukura. « La dynamique du pouvoir change. La femme demande : ‘Pourquoi dois-je faire tout le ménage si vous ne rapportez plus d’argent ?’ ”

De nos jours, de nombreuses femmes attirent des maris comme Yoshida, 65 ans, dans la cuisine. Pourtant, les hommes doivent d’abord apprendre les bases.

Le gouvernement est prêt à aider, certains centres communautaires offrant des cours gratuits pour enseigner la cuisine, le nettoyage, le repassage et la lessive.

Motohiko Onoue est le fondateur de l’école d’économie domestique Kaji Osu, bien qu’il ait tendance à avoir l’air plus corporatif que culinaire dans sa chemise amidonnée, son pantalon bleu marine et ses chaussures habillées en cuir. Un vendredi matin ce mois-ci, il a réuni une douzaine d’étudiants autour d’un poêle dans un centre de quartier à Shiki, une ville à l’extérieur de Tokyo, pour montrer comment faire des pépites de poulet saines à partir de zéro. La session faisait partie d’un cours de six semaines qui abordait la façon de cuisiner avec du miso, de nettoyer autour des brûleurs de la cuisinière et d’éliminer les taches sur les vêtements.

Quand Onoue a ouvert son école il y a cinq ans, les autres hommes se moquaient de lui. « Une école de ménage pour hommes ? C’est ridicule », lui a-t-on dit.

Pourtant, il a vu un marché de niche avec beaucoup de potentiel. Attirer des étudiants n’a pas été facile au début; un seul homme est venu à sa première leçon de groupe. C’est alors qu’Onoue a décidé d’apporter ses leçons aux hommes, travaillant avec des programmes communautaires pour annoncer les cours chaque fois que des retraités se présentaient avec des questions sur les prestations de retraite ou leurs polices nationales d’assurance maladie.

Il propose même aux étudiants des consultations privées pour se concentrer sur les aspects des tâches ménagères qu’ils trouvent les plus intimidants. Pour encourager la pensée critique, les recettes ne sont pas accompagnées de la séquence étape par étape habituelle. « Les hommes qui ont l’habitude de penser en affaires ont besoin d’un problème à résoudre. Je leur donne le matériel de base et les instructions, et je les laisse comprendre », a déclaré Onoue.

Ces cours sont également populaires auprès des hommes qui se retrouvent soudainement veufs ou divorcés et ne connaissent pas les bases des soins personnels.

Takashi Kaneko, 74 ans, a décidé de s’engager après la mort de sa femme d’un cancer du foie il y a quatre ans. Il vivait principalement d’aliments allant au micro-ondes et se retrouvait désespérément à la recherche de compagnie. Non seulement sa femme s’occupait de tout le nettoyage et de la cuisine, en plus de travailler comme assistante administrative, mais elle s’occupait également de sa vie sociale. Après son décès, Kaneko s’est rendu compte qu’il n’avait pas beaucoup d’amis à lui.

Il a appris à héberger ses enfants adultes comme sa femme le faisait autrefois. « Lorsque mes enfants viennent me rendre visite, c’est généralement après qu’ils sont fatigués du travail et qu’ils veulent se détendre. Si leur mère était en vie, elle aurait sûrement cuisiné pour eux et les aurait fait se sentir chez eux, alors je veux faire la même chose », a expliqué Kaneko.

Les cours l’ont présenté aux hommes de son quartier de banlieue à l’extérieur de Tokyo, qui essayaient également d’acquérir des compétences ménagères. Cinq d’entre eux préparaient un repas récemment, Kaneko se tenant droit devant le poêle et dirigeant la poêle à frire pendant que les autres plaçaient à tour de rôle des monticules de poulet haché à l’huile.

“N’en faites pas trop”, a-t-il averti Kikuo Yano, 80 ans, en riant tout en arrondissant les pépites avec une cuillère.

Yano a pris des cours ce tomber pour surprendre sa femme de 43 ans.

« Pendant tout ce temps, ma femme a tout fait », a reconnu l’architecte à la retraite. « Je n’ai rien fait dans la maison. Si je ne sais pas comment faire, je suppose que je ne peux rien faire. Mais si j’apprends à le faire, alors il est temps que j’aide.