Les hommes indiens commenceront contre l’Ouzbékistan ; Les femmes face à l’Allemagne

L’équipe masculine indienne composée de Sathiyan Gnanasekaran, Manush Shah, Harmeet Desai, Manav Thakkar et Sanil Shetty a atterri dans un groupe 2 difficile avec l’Allemagne, deuxième tête de série, la France, les géants européens, le Kazakhstan et le tirage au sort de la phase de groupes pour le Championnat du monde par équipe de l’ITTF 2022. à partir de vendredi.

L’équipe entraînée par l’entraîneur national S Raman et la joueuse vétéran disparue et double médaillée d’or des Jeux du Commonwealth 2022 Achanta Sharath Kamal, espèrent se qualifier pour la phase à élimination directe du groupe de cinq équipes. Les 32 équipes en lice ont été divisées en sept groupes, les groupes 5, 6 et 7 ayant quatre équipes chacun tandis que les groupes 1 à 4 en ont cinq chacun.

Dans la section féminine, l’équipe indienne composée de Manika Batra, Sreeja Akula, Seeth Tennison, Diya Parag Chitale et Swastika Ghosh a été placée dans le groupe 5 avec l’Allemagne, l’Égypte et la République tchèque lors de l’événement qui se tiendra du 30 septembre au 9 octobre.

Les 28 équipes féminines en lice ont été divisées en six groupes, les groupes 1 à 4 ayant cinq équipes chacun tandis que les groupes 5 et 6 en ont quatre chacun, selon le tirage au sort de jeudi.

Championne en titre dans les deux sections, la Chine occupe les positions de tête de série dans les deux épreuves. Forte de son expérience, la Chine part en grand favori. Des joueurs chevronnés tels que Ma Long et Fan Zhendong forment l’épine dorsale de l’équipe masculine. Chez les femmes, Chen Meng, Sun Yingsha et Wang Manyu ne sont pas étrangères à la plus grande scène de toutes.

Notamment, dans les groupes, il y a un sens de l’histoire, avec un retour à l’ère de la diplomatie du ping-pong. Il y a un peu plus de 50 ans qu’une équipe chinoise débarquait à Detroit. Dans les épreuves masculines et féminines, la Chine est tirée au sort dans le même groupe que les États-Unis, a indiqué l’ITTF sur son site Internet.

Parmi les autres meilleures équipes, le Japon est dans le Groupe 3 avec Hong Kong Chine, la Roumanie, l’Iran et la Hongrie.

Chez les hommes, l’équipe indienne entraînée par S Raman débutera sa campagne contre l’Ouzbékistan tandis que chez les femmes, l’équipe féminine ouvrira les débats contre l’Allemagne. Les deux matches se joueront le 1er octobre.

Pour la Swaythling Cup dans la section masculine, les équipes joueront dans un format de tournoi à la ronde en phase de groupes avec les deux premiers des sept groupes et les deux meilleures équipes classées troisièmes se qualifiant pour les huitièmes de finale à 16 équipes.

Dans la compétition féminine de la Coupe Corbillon, les deux meilleures équipes de six groupes après le tournoi à la ronde et les quatre équipes les mieux classées troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale.

La phase à élimination directe débutera le 5 octobre. Les finales féminine et masculine auront lieu respectivement les 8 et 9 octobre.

