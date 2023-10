Les « hommes impertinents » ont pris le contrôle de TikTok – et tentent de lutter contre la masculinité toxique

Dans le passé, le mot « impertinent » a été utilisé pour désigner les hommes expressifs en ligne – mais un créateur de TikTok transforme ce descripteur en un insigne d’honneur.

Prayag Mishra, 25 ans, a charmé les utilisateurs de TikTok avec ses manières expressives, son attitude ironique et sa danse enjouée au cours des trois dernières semaines. Au cours de cette période, son nombre de fans est passé de 29 000 à 2,5 millions de « pookie ours » – le surnom de ses fans. Alors que son étoile continue de monter, il est devenu le visage des « hommes impertinents » sur l’application.

Les « hommes impertinents » ont été un sujet de discorde sur les réseaux sociaux au cours de la dernière année. Inventé pour la première fois sur X en 2022, selon la base de données de mèmes en ligne Know Your Meme, « l’apocalypse de l’homme impertinent » a été utilisée pour décrire la prédominance d’hommes expressifs avec des attitudes plus grandes, que certains ont jugées « féminines ». Au départ, « impertinent » était généralement utilisé de manière désobligeante ou homophobe. Les téléspectateurs qualifieraient les créateurs masculins de TikTok d’« impertinents » s’ils semblaient trop efféminés.

Mais quand « Apocalypse de l’homme impertinent » TikToks – ou des vidéos de copines montrant les manières de leurs petits amis – ont commencé à devenir tendance au cours de l’été, le sentiment en ligne a changé. Alors que certaines vidéos de cette tendance critiquaient les hommes impertinents, d’autres décrivaient l’impertinence comme attachante et à l’opposé de la masculinité toxique.

« Tous les ingrédients parfaits de l’apocalypse de l’homme impertinent ont été réunis », a déclaré Mishra, qui crée du contenu depuis deux ans, dans une interview. « Je suis juste là pour pousser les choses encore plus loin. Je suis en première ligne de l’apocalypse des hommes impertinents. »

Le mois dernier, Mishra a déclaré qu’il avait décidé d’être « radicalement authentique » dans sa présence en ligne. Le créateur, basé à Toronto, au Canada, publie plusieurs de ses vidéos depuis sa voiture. Son authenticité a porté ses fruits : Mishra est devenu un mème avec ses répliques percutantes et est considéré comme une idole pour sa base de fans à prédominance féminine.

Au début, Mishra ne savait pas quoi penser les téléspectateurs le qualifient d ‘ »impertinent ». Mais il a depuis adopté le descripteur. Il a déclaré avoir été élevé par des femmes fortes, ce qui a façonné son humour et sa personnalité.

« C’est qui je suis », a déclaré Mishra. « C’est la façon dont je m’exprime. Je ne m’attendais pas à un amour unanime. Je ne m’attendais pas à du soutien de la part des gens. Je m’attendais, vous savez, à ce que les gens me rôtissent et se moquent de moi. »

La créatrice de TikTok, Ferlynn Petit-Bell, 23 ans, a critiqué les vidéos qui font honte aux hommes qui expriment leurs sentiments.

« Si vous essayez d’être féministe et de combattre la masculinité toxique, cela n’arrivera pas si vous faites honte aux hommes parce qu’ils ont autre chose que du stoïcisme ou des attitudes nonchalantes face à différentes situations », a déclaré Petit-Bell. qui a dit que c’était épuisant de voir la montée en puissance d’influenceurs qui divisent comme Andrew Tate au cours des dernières années.

Mais elle a été encouragée par des créateurs comme Mishra – dont elle est fan – qui semblent sensibles et expressifs.

« C’est très rafraîchissant de voir des hommes qui ne sont pas si obsédés par l’apparence hypermasculine ou hyperstoïque », a-t-elle déclaré.

D’autres semblent d’accord : son 27 septembre vidéo partageant son amour pour les hommes impertinents a reçu plus de 500 000 vues.

Un « mouvement mineur et impertinent » peut-il vraiment combattre la masculinité toxique ?

Avant que Mishra ne domine les flux TikTok, Iyosias Wondwossen, 24 ans, était décrit comme l’un des «Hommes impertinents OG» par certains. Connu pour son attitude et son sens de l’humour, il a déclaré que ses partisans le traitaient d’« impertinent » depuis près d’un an.

Wondwossen considère ce descripteur comme une chose positive, même s’il affirme qu’il a été utilisé comme une insulte à son égard dans le passé.

Au cours du mois dernier, Wondwossen a déclaré qu’il était intéressant de constater un changement d’attitude à l’égard des hommes impertinents, d’autant plus que Mishra a gagné en popularité.

«J’ai vu des gens se plaindre en général des hommes impertinents et de l’apocalypse des hommes impertinents dans cette époque dans laquelle nous sommes et de la nécessité de revenir aux hommes virils et tout ça… ce moment où il est [Mishra] créé est vraiment cool à voir », a déclaré Wondwossen.

Le fait que les hommes aient construit un monde dans lequel nous devons être super masculins ne va pas vraiment changer grand-chose juste à cause de ce mouvement mineur et impertinent. -Iyosias Wondwossen, décrit comme l’un des « og » d’Internet hommes impertinents

Alors que Wondwossen a déclaré que TikTok rend plus acceptable le concept de se pencher sur votre impertinence en tant qu’homme, il a déclaré que cela ne reflète pas nécessairement un réel changement social.

« Le fait que les hommes aient construit un monde dans lequel nous devons être super masculins ne va pas vraiment changer grand-chose juste à cause de ce petit mouvement impertinent », a-t-il déclaré.

Brandon Harris, professeur adjoint de communication à l’Université de Houston-Clear Lake qui a étudié la masculinité toxique parmi les créateurs en ligne, est d’accord avec ce sentiment.

Même si les hommes impertinents peuvent ouvrir le dialogue sur des conversations plus larges sur la masculinité toxique, il a déclaré que les gens ne devraient pas s’attendre à ce que Mishra ou un quelconque créateur soit la solution à ce problème.

Mishra « se présente comme quelqu’un qui défie la masculinité. C’est tellement génial que nous avons besoin de gens qui vont le faire », a déclaré Harris. « Mais c’est une grande demande. Et cela va finalement nécessiter des actions importantes qui nécessiteront plus que, vous savez, une vidéo TikTok de votre véhicule. »

En fin de compte, Harris a mis en garde contre le fait de placer quiconque sur un piédestal sans que celui-ci ait réellement entrepris un travail de démantèlement des normes patriarcales.

« Si vous voulez réellement redéfinir les limites de la masculinité de manière saine, vous devrez en parler », a-t-il déclaré. « Ces négociations doivent donc avoir lieu. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue que cela peut très facilement devenir un outil permettant de maintenir le statu quo. »

Pourtant, Mishra a déclaré qu’il espérait construire une communauté basée sur la positivité. Romantique autoproclamé, Mishra a déclaré qu’il était « marié » à ses oursons pookie. Il aime que son public parle un « langage de l’amour » avec lui et entre eux.

« En tant qu’homme, nous avons simplement vu beaucoup de modèles, mais pas les meilleurs, sur Internet », a déclaré Mishra. «Et nous avons besoin d’un homme plus aimant, plus positif, plus attentionné. Je pense simplement que tout s’est produit au bon moment, au bon endroit, pour que les bonnes personnes le perçoivent.