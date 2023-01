Les hommes et les femmes néo-zélandais dominent tandis que les équipes canadiennes peinent au HSBC Sydney Sevens

Les hommes et les femmes néo-zélandais ont tous deux remporté leur finale au Sydney Sevens dimanche pour étendre leur avance au classement du HSBC World Rugby Sevens Series.

Les hommes néo-zélandais ont blanchi l’Afrique du Sud 38-0 pour enregistrer leur quatrième podium consécutif en cinq épreuves cette saison. Les Fidji ont battu la France 29 à 5 dans le match pour la médaille de bronze.

Les All Blacks ont terminé deuxièmes en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande et troisièmes à Dubaï.

L’équipe des Black Ferns à sept a battu la France 35-0 pour son troisième titre consécutif et quatre podiums consécutifs. Les États-Unis ont battu l’Irlande 12-5 pour remporter le bronze.

Les Canadiennes ont terminé neuvièmes, rebondissant après des défaites de groupe contre les États-Unis (14-12), la Grande-Bretagne (19-15) et les Fidji (34-7) pour vaincre l’Espagne 27-10 et le Brésil 24-21 en match de consolation.

Le Canada a perdu une place au 10e rang du classement général.

Les Canadiennes se sont ralliées avec trois essais tardifs – deux de Fancy Bermudez et un de Renee Gonzalez – pour vaincre les Brésiliennes. Nakisa Levale a également marqué un essai pour le Canada avec Olivia Apps et Chloe Daniels ajoutant chacune une conversion.

Les Black Ferns ont porté à 30 leur total de victoires dans les tournois de la Série mondiale. Et ils l’ont fait avec style, marquant six essais en finale tout en marquant leur quatrième feuille blanche de la compétition.

Ce fut une autre performance décevante pour les hommes canadiens, qui ont terminé 15e à égalité. Ils ont perdu les cinq matches du tournoi, battus en poule par l’Argentine (24-19), l’Australie (22-7) et la Grande-Bretagne (33-5) avant de s’incliner 35-14 contre les Tonga, une équipe sur invitation, et 17-14 contre l’Espagne. dans un jeu de consolation.

Le Canada a mené l’Espagne 14-0 à la mi-temps grâce à des essais de Thomas Isherwood et Josiah Morra avant de concéder trois essais en seconde période pour se solder par une défaite. C’était ce genre de tournoi pour les Canadiens, qui ont subi un effondrement similaire en seconde période lors du premier match contre une équipe argentine qui venait de remporter la Coupe à Hamilton, en Nouvelle-Zélande.

Les hommes canadiens ont glissé d’un échelon au 14e rang du classement après cinq événements et se retrouvent embourbés dans la zone de relégation, World Rugby réduisant le peloton masculin à 12 contre 16 la saison prochaine.

L’équipe de base classée 15e après l’avant-dernière étape de la saison à Toulouse sera reléguée. Les équipes classées 12e, 13e et 14e à la fin de Toulouse participeront à une éliminatoire de relégation à quatre équipes avec les vainqueurs de la Challenger Series 2023 lors de la 11e et dernière manche de la série à Londres.

Les éliminatoires de relégation seront un format de tournoi à la ronde avec les deux meilleures équipes se réunissant pour décider qui deviendra la 12e équipe principale des World Series 2024. Les trois autres équipes participeront à leurs championnats régionaux à sept respectifs afin de se qualifier pour les World Rugby Sevens Challenger Series 2024.

Les quatre meilleures équipes masculines et féminines à la fin de la saison se qualifient automatiquement pour les JO de Paris 2024.

La Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, les Samoa et la France sont en tête du classement masculin après cinq manches tandis que la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les États-Unis et la France composent le top quatre féminin après quatre étapes.

Vancouver accueille le Canada Sevens pour les hommes et les femmes du 3 au 5 mars.

—-

La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

rugbySports