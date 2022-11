Les hommes et les femmes du NIU abandonnent les ouvertures de la saison – Shaw Local

L’équipe féminine de basket-ball de la Northern Illinois University a affronté son premier adversaire classé en 11 ans lors de l’ouverture de la saison lundi soir, tombant sur la route 88-48 contre Notre Dame n ° 9.

Les hommes ont également ouvert, s’inclinant à domicile face à Illinois-Springfield, adversaire de la division II de la NCAA, 83-77.

Chez les femmes, Janae Poisson a mené les Huskies avec 14 points, réalisant 6 tirs sur 14 depuis le terrain. Jayden Marable a ajouté 11 points. A’Jah Davis (DeKalb, Illinois/Montverde Academy [Fla.]) a récolté neuf points, un record d’équipe de huit rebonds et deux passes décisives. Les Huskies ont dépassé les Fighting Irish dans la nuit 45-43.

“J’étais vraiment fière de nos efforts sur la vitre et je pense que nous avons fait de belles choses dans le demi-terrain”, a déclaré l’entraîneure-chef Lisa Carlsen. “Donnez beaucoup de crédit à Notre Dame car ils nous ont parfois accélérés et nous n’avons vraiment pas géré le ballon aussi clairement que nous le souhaiterions. Nous avons cédé 88 points et beaucoup d’entre eux sont dus à des revirements.

Chez les hommes, David Coit a marqué 31 buts et Keshawn Williams 23 dans la défaite.