Les hommes et les femmes devraient-ils prendre des petits-déjeuners différents ? Une étude suggère qu’ils devraient le faire – CTV

14 octobre 2024

Une nouvelle recherche de l’Université de Waterloo suggère qu’en matière de petit-déjeuner, les hommes et les femmes pourraient devoir envisager des approches différentes pour tirer le meilleur parti de leurs repas du matin.

L’étude, qui utilise un modèle mathématique, indique que les hommes et les femmes peuvent bénéficier de différents choix de petit-déjeuner pour optimiser le métabolisme et potentiellement faciliter la gestion du poids.

Les chercheurs ont découvert que le métabolisme des hommes répondait mieux aux petits-déjeuners riches en glucides, comme l’avoine et les céréales, après le jeûne. En revanche, les femmes sont mieux servies par des petits-déjeuners plus riches en matières grasses, comme les omelettes et les avocats.

L’auteur principal Stéphanie Abo, doctorante en mathématiques appliquées, a souligné l’importance de comprendre comment les choix alimentaires peuvent avoir un impact sur la santé et les niveaux d’énergie.

« Le mode de vie est un facteur important dans notre santé globale », a déclaré Abo dans un communiqué de presse. « Nous menons une vie bien remplie, il est donc important de comprendre comment des décisions apparemment sans conséquence, comme ce qu’il faut manger au petit-déjeuner, peuvent affecter notre santé et notre niveau d’énergie. Qu’il s’agisse de perdre du poids, de maintenir son poids ou simplement de conserver son énergie, il est important de comprendre l’impact de votre alimentation sur votre métabolisme.

En savoir plus: https://kitchener.ctvnews.ca/2024/10/13/should-men-and-women-eat-différent-breakfasts–study-suggests-th.html