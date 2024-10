Les hommes et les femmes devraient-ils prendre des petits-déjeuners différents ? Une étude partage de nouvelles découvertes – et des experts partagent leurs réflexions

Le petit-déjeuner doit être le repas le plus controversé de la journée. Certaines personnes jurent qu’une omelette commence bien leur matinée, tandis que d’autres ont la nausée à l’idée d’œufs à 8 heures du matin.étude de l’Université de Waterloo a plus à ajouter à la conversation. La nouvelle recherche explore les différentes façons dont les hommes et les femmes métabolisent les glucides et les graisses pour produire de l’énergie.

« Après une nuit de jeûne, les hommes et les femmes traitent les petits-déjeuners riches en glucides et en graisses de manière distincte », explique Stéphanie Abo, auteure principale de l’étude. Yahoo Canada. « Nos résultats montrent que les femmes ont tendance à stocker plus de graisses pendant les repas, mais à en brûler beaucoup plus que les hommes pendant le jeûne. » En d’autres termes, les femmes peuvent utiliser plus efficacement un petit-déjeuner riche en graisses pour obtenir de l’énergie, tandis que les hommes peuvent bénéficier davantage d’un petit-déjeuner riche en glucides.

Mais comment cette recherche se traduit-elle en mesures concrètes pour les hommes et les femmes ? De plus, quelles sont les autres choses que nous devrions tous garder à l’esprit lorsque nous mangeons le supposé « repas le plus important de la journée« ? La diététicienne Abbey Sharp, animatrice du nouveau Mordez avec Abbey Sharp podcast et co-fondateur de la marque de protéines en poudre Nouvelle théorielui donne deux centimes.

Malgré l’étude menée par une université canadienne, les experts affirment que davantage de tests sont nécessaires avant que les gens ne se précipitent pour modifier leur alimentation. (Photo via Getty Images)

Les hommes et les femmes devraient-ils prendre des petits-déjeuners différents ?

L’étude menée par l’université de l’Ontario laisse présager un avenir prometteur pour la nutrition personnalisée, en fonction de facteurs tels que le sexe biologique. Mais Abo note que « des tests expérimentaux supplémentaires sont nécessaires avant de tirer des conclusions définitives ».

Sharp affirme que l’étude est idéale pour la recherche exploratoire, mais que cela ne signifie pas que les résultats sont prêts à être appliqués pratiquement à la vie : « Tout ce que vous feriez d’autre ce jour-là jouerait un rôle dans la façon dont les choses sont métabolisées, que ce soit la quantité de protéines et de fibres contenues dans ce repas, la source des glucides ou votre forme physique et votre niveau d’exercice.

«Nous pensions que prendre un petit-déjeuner stimule votre métabolisme, vous devez donc vous réveiller et manger immédiatement», explique Sharp. « Mais cette théorie a été complètement réfutée. Il n’y a aucune différence entre sauter ou prendre un petit-déjeuner en ce qui concerne le taux métabolique au repos.

Si vous essayez de perdre du poids, le moment de vos repas doit dépendre de vos préférences personnelles et du type d’alimentation qui vous permet de respecter un déficit calorique, ou du moment où vous consommez moins de calories que vous n’en brûlez.

Sauter le petit-déjeuner : Si vous n’avez jamais faim le matin et que sauter le petit-déjeuner signifie que vous pouvez conserver vos calories pour plus tard dans la journée, alors jeûner le matin est tout à fait acceptable pour perdre du poids.

Prendre le petit-déjeuner : Si vous constatez que sauter le petit-déjeuner signifie que vous finissez par trop manger – en particulier les aliments riches en sucre et en gras – plus tard dans la journée parce que vous êtes très affamé, alors prendre un petit-déjeuner est probablement une meilleure idée.

Il n’y a aucune différence entre sauter ou prendre un petit-déjeuner en ce qui concerne le taux métabolique au repos.Abbaye Sharp

Le petit-déjeuner a-t-il un impact sur l’humeur ou la cognition ?

Bien que prendre un petit-déjeuner ne soit pas nécessaire pour perdre du poids, cela peut avoir un impact sur le cerveau. « Les enfants qui sautent le petit-déjeuner sont plus susceptibles d’obtenir de mauvais résultats en mathématiques et dans d’autres compétences et activités scolaires », explique Sharp. « Chez les adultes, cela dépend en quelque sorte de ce que vous mangez. Nous savons que manger un petit-déjeuner copieux et riche en glucides, comme une boîte de corn flakes sans protéines, peut faire monter en flèche puis chuter votre glycémie, ce qui peut interférer avec votre humeur et vos capacités cognitives.

Les enfants ne devraient pas sauter le petit-déjeuner, car cela peut être lié à de moins bons résultats scolaires. (Photo via Getty Images)

Pour améliorer la cognition et la mémoire, ainsi que stabiliser l’humeur, essayez de prendre un petit-déjeuner riche en protéines. «Si vous prenez un petit-déjeuner équilibré comprenant une bonne quantité de protéines, vous êtes plus susceptible d’avoir une glycémie stable et d’être capable de vous concentrer et de travailler de manière optimale», explique Sharp.

Que faut-il manger au petit-déjeuner tout en essayant de perdre du poids ?

Sharp note qu’elle aime un « combo coupe-faim » pour le petit-déjeuner. Cela comprend trois composants : des protéines, des fibres et des graisses saines, qui vous aideront à vous sentir rassasié plus longtemps. Voici un exemple de petit-déjeuner qui coupe la faim :

« Très peu de populations ne bénéficient pas d’une concentration sur les protéines », explique Sharp. « Et les fibres aident à stabiliser la glycémie, ce qui est important pour maintenir une énergie stable tout au long de la journée. Ensuite, vous n’aurez pas ce crash où vous allez manger des beignets dans la salle du personnel.

Faut-il réduire les glucides au petit-déjeuner ?

Les glucides nus comme les céréales ne doivent pas nécessairement être supprimés de votre alimentation, mais essayez de les ajouter à des repas plus copieux pour vous sentir rassasié plus longtemps. (Photo de Smith Collection/Gado/Getty Images)

Sharp ne préconise pas de couper des aliments si vous les appréciez. Cependant, elle note que manger des « glucides nus » – qui sont des glucides à faible valeur nutritive comme les céréales sucrées du petit-déjeuner – vous laissera probablement faim dans une heure.

Plutôt que de supprimer ces glucides de votre alimentation, Sharp recommande de les ajouter à un combo coupe-faim. Par exemple, vous pouvez ajouter une poignée de Lucky Charms au yaourt grec, aux framboises et aux graines de chia. « Même si les glucides nus ne sont pas nécessaires à la nutrition, ils sont destinés à votre propre plaisir », dit-elle.

L’expert basé à Toronto affirme également que certaines personnes trouvent qu’elles ont réellement besoin de plus de glucides le matin : « En fait, notre corps est plus sensible à l’insuline le matin, il est donc avantageux d’inclure la majeure partie de nos glucides plus tôt dans la journée. C’est un peu ainsi que le corps humain fonctionne en raison de nos rythmes circadiens, qui sont naturellement innés.

Comment ajouter plus de protéines à votre alimentation ?

Les types de protéines que vous pourriez choisir d’inclure dans votre alimentation dépendront de vos objectifs :

Pour perdre du poids : Optez pour des sources alimentaires riches en protéines et moins caloriques, comme la poitrine de poulet, la poitrine de dinde et les blancs d’œufs.

Pour réduire le temps de préparation : Le yaourt grec faible en gras ou le fromage cottage sont tous deux « d’excellentes sources de protéines à haute valeur biologique », explique Sharp. Les shakes protéinés sont un autre repas rapide que vous n’avez pas besoin de réchauffer au four ou sur la cuisinière.

Pour s’en tenir à un régime à base de plantes : Plusieurs sources végétales différentes sont riches en protéines, notamment poudres de protéines végétalesles produits à base de soja (tofu, tempeh et edamame) et les légumineuses (haricots noirs, pois chiches et lentilles).

Les boissons protéinées sont une bonne alternative à certains petits-déjeuners car elles sont rapides et ne nécessitent pas de cuisinière ou de micro-ondes pour être chauffées. (Photo via Getty Images)

En conclusion

À l’avenir, l’objectif est que la nutrition devienne suffisamment personnalisée pour réduire des maladies telles que l’obésité et les troubles métaboliques associés comme le diabète de type 2. « La nutrition est le principal facteur modifiable qui peut aider à atténuer ces conditions », explique Abo. « Comprendre le métabolisme spécifique au sexe [how males and females turn food into energy] est crucial pour développer des stratégies nutritionnelles personnalisées qui améliorent les résultats de santé des hommes et des femmes.

Pour l’instant, les directives générales de santé concernant le petit-déjeuner restent les mêmes pour les deux sexes. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas analyser vos propres habitudes pour découvrir quels horaires de repas et quels types d’aliments vous conviennent le mieux. Par exemple, vous pouvez prendre note de votre humeur et de votre capacité à vous concentrer après avoir mangé différents types de petits-déjeuners, de la réaction de votre système digestif et du temps qu’il vous faut pour avoir faim par la suite.

« À mesure que nous évoluons dans la recherche et dans notre capacité de collecte de données pour des soins individualisés, nous obtiendrons plus d’informations sur la meilleure façon dont un individu réagit au mieux à certains aliments ou combinaisons alimentaires », explique Sharp. «Mais nous n’avons pas nécessairement besoin d’un outil de suivi ou de recherche sophistiqué pour nous dire quoi manger. Nous devons écouter notre corps.

