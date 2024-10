Les hommes et les femmes devraient-ils prendre des petits-déjeuners différents pour perdre du poids ? Voici ce que disent les dernières recherches

Les aliments qui vous aident à perdre du poids, à maintenir votre poids ou simplement à conserver votre énergie fonctionnent différemment selon les personnes. Même si les besoins alimentaires de chaque personne sont uniques, ils peuvent en grande partie dépendre de votre sexe. Selon une nouvelle étude du Université de Waterlooles métabolismes des hommes et des femmes réagissent différemment aux aliments. Ces connaissances peuvent vous aider à choisir des aliments qui stimulent mieux votre métabolisme, ce qui stimulera votre parcours de perte de poids et aura un impact positif sur votre santé et votre niveau d’énergie.

L’étude, qui a utilisé un modèle mathématique des métabolismes des hommes et des femmes, a révélé que le métabolisme des hommes répond mieux en moyenne à « un repas riche en glucides après un jeûne de plusieurs heures, tandis que les femmes sont mieux servies par un repas avec un pourcentage plus élevé de graisses ». « .

« Les résultats du modèle suggèrent que les femmes stockent plus de graisse immédiatement après un repas, mais brûlent également plus de graisse pendant un jeûne », a déclaré Anita Layton, professeure de mathématiques appliquées et titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 en biologie mathématique et médecine.

Sur la base des résultats de l’étude, voici quelques options de petit-déjeuner sains pour les femmes et les hommes.

Options de petit-déjeuner pour les femmes :

1. Pouding au chia :

Les graines de chia sont une mine de nutriments, riches en fibres, en acides gras oméga-3 et en antioxydants. Faites-les tremper toute la nuit dans du lait et dégustez-les au petit-déjeuner le matin. Vous pouvez également ajouter un peu de miel et garnir de baies et de noix.

2. Omelette aux œufs végétariens :

Préparez une omelette aux légumes rapide et copieuse pour le petit-déjeuner. Les œufs sont riches en protéines, essentielles à la réparation musculaire et à la force globale. L’ajout de légumes comme les épinards, les poivrons, les oignons et les tomates rehaussera le goût et les nutriments de votre repas du matin.

3. Paneer aux graines de lin et aux pommes :

Coupez le paneer en lanières, garnissez-le de graines de lin croquantes et saupoudrez de sel et de poivre. Accompagnez-le de tranches de pommes fraîches. Le paneer est une excellente source de protéines et de calcium, tandis que les graines de lin fournissent des oméga-3 et des fibres. Les pommes ajoutent une douceur naturelle et sont riches en vitamines et antioxydants.

Options de petit-déjeuner pour les hommes :

1. Gruau :

L’avoine vous fournira une énergie soutenue tout au long de la journée. Vous pouvez préparer soit des flocons d’avoine à base de lait avec des noix, des graines et des garnitures de fruits, soit des flocons d’avoine végétaux avec des épices douces, des carottes et des pois.

2. Smoothies :

Un smoothie est un moyen simple d’apporter une variété de nutriments. Préparez un smoothie bien équilibré en combinant des épinards, de la banane, de la poudre de protéines et du beurre d’amande.

3. Bol de yaourt :

Cette option de petit-déjeuner est rapide et facile à préparer. Le yaourt est une riche source de protéines et de probiotiques. Prenez du yaourt grec et garnissez-le de baies et de noix mélangées riches en antioxydants.

Les chercheurs notent que cette étude s’appuie sur une lacune existante dans la recherche sur les différences entre les sexes dans la façon dont les hommes et les femmes traitent les graisses. « Nous disposons souvent de moins de données de recherche sur le corps des femmes que sur celui des hommes », a déclaré le professeur Layton. « En construisant des modèles mathématiques basés sur les données dont nous disposons, nous pouvons tester rapidement de nombreuses hypothèses et modifier les expériences d’une manière qui serait peu pratique avec des sujets humains. »

À l’avenir, les chercheurs espèrent construire des versions plus complexes de leurs modèles de métabolisme en intégrant d’autres considérations telles que le poids, l’âge ou le stade du cycle menstruel d’un individu.