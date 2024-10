Les hommes et les femmes devraient-ils prendre des petits-déjeuners différents pour perdre du poids ? | Nouvelles de Waterloo

Ce n’est pas une mauvaise chose si vous choisissez un bagel grillé au petit-déjeuner, tandis que votre partenaire choisit des œufs. En fait, selon une nouvelle étude de l’Université de Waterloo, cette différence pourrait vous aider à perdre du poids.

L’étude, qui a utilisé un modèle mathématique des métabolismes des hommes et des femmes, a montré que le métabolisme des hommes répond mieux en moyenne à un repas riche en glucides comme l’avoine et les céréales après un jeûne de plusieurs heures, tandis que les femmes sont mieux servies par un repas avec une teneur plus élevée en glucides. pourcentage de matières grasses, comme les omelettes et les avocats.

«Le mode de vie est un facteur important dans notre santé globale», a déclaré Stéphanie Abo, doctorante en mathématiques appliquées et auteur principal de l’étude. « Nous menons une vie bien remplie, il est donc important de comprendre comment des décisions apparemment sans conséquence, comme ce qu’il faut manger au petit-déjeuner, peuvent affecter notre santé et notre niveau d’énergie. Qu’il s’agisse de perdre du poids, de maintenir son poids ou simplement de conserver son énergie, il est important de comprendre l’impact de votre alimentation sur votre métabolisme.

L’étude s’appuie sur une lacune existante dans la recherche sur les différences entre les sexes dans la façon dont les hommes et les femmes traitent les graisses. « Nous disposons souvent de moins de données de recherche sur le corps des femmes que sur celui des hommes », a déclaré Anita Layton, professeure de mathématiques appliquées et titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 en biologie mathématique et médecine.

« En construisant des modèles mathématiques basés sur les données dont nous disposons, nous pouvons tester rapidement de nombreuses hypothèses et modifier les expériences d’une manière qui serait peu pratique avec des sujets humains. »

« Étant donné que les femmes ont en moyenne plus de graisse corporelle que les hommes, on pourrait penser qu’elles brûleraient moins de graisse pour produire de l’énergie, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Layton. « Les résultats du modèle suggèrent que les femmes stockent plus de graisse immédiatement après un repas mais brûlent également plus de graisse pendant un jeûne. »

À l’avenir, les chercheurs espèrent construire des versions plus complexes de leurs modèles de métabolisme et aller au-delà de la considération du sexe biologique en intégrant le poids, l’âge ou le stade d’un individu dans le cycle menstruel.

L’étude, Modélisation des réponses métaboliques du corps entier, spécifiques au sexe, à l’alimentation et au jeûne» apparaît dans Ordinateurs en biologie et médecine.