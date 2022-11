Les hommes et les femmes d’Angleterre se préparent pour le double en-tête de la France en avril 2023 | Actualités de la Ligue de Rugby

L’Angleterre et la France se rencontreront lors d’un double match masculin et féminin à Warrington en avril prochain

L’Angleterre a reçu la confirmation que la France sera son prochain adversaire en avril, date à laquelle les officiels promettent d’avoir finalisé un programme international de fin de saison.

Les hommes de Shaun Wane n’auront plus que cinq mois à attendre avant de pouvoir commencer à rattraper la déception d’avoir raté la finale de la Coupe du monde 2021 après que la RFL a annoncé un match test contre les Français le samedi 29 avril.

Cela prendra la forme d’un double en-tête, avec les femmes anglaises affrontant la France à 14h suivies des hommes à 16h30. La France prendra la place du Combined Nations All Stars, qui a fourni l’opposition aux hommes de Wane au cours des deux dernières années.

Le match féminin, quant à lui, devrait être le premier match en charge du remplacement de Craig Richards après que l’entraîneur-chef de l’Angleterre a décidé de quitter son poste après leur défaite en demi-finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande.

“Nous voulions nous assurer que nos équipes anglaises reviendraient à l’action devant un public local dès que possible en 2023”, a déclaré Mark Foster, directeur commercial de la RFL.

“Nous sommes ravis de pouvoir organiser un double match contre la France, dont les équipes masculines et féminines quitteront également leurs campagnes de Coupe du monde et commenceront à se concentrer sur la perspective passionnante d’accueillir le prochain tournoi en 2025.”

L’Angleterre et la France sont les premières des 16 équipes participant à la Coupe du monde à découvrir leurs prochains matches alors que les nations continuent d’être frustrées par l’incapacité à tracer un avenir clair pour la ligue internationale de rugby.

Troy Grant, qui a été élu président de l’IRL en mars 2021, blâme la mauvaise gestion passée pour la manière désordonnée dont le jeu international a été organisé, mais s’est engagé à produire un calendrier de 12 ans d’ici la fin de 2022, bien que six mois plus tard qu’il ne l’avait fait. initialement prévu.

Le premier travail de l’IRL sera de finaliser le processus de qualification pour la Coupe du monde 2025 en France et on espère que l’Australie rehaussera le profil de ce tournoi en visitant le Royaume-Uni et la France en 2024, ce qui serait la première tournée complète des kangourous depuis 30 ans. .

Grant, l’ancien vice-premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, a convoqué une réunion du conseil d’administration de l’IRL en décembre lorsqu’il espère mettre en place un programme pour les 12 prochaines années.

