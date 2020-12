Le Panama est sur le point de rétablir les restrictions de mouvement à l’échelle nationale en ordonnant aux hommes et aux femmes de faire leurs achats de Noël à des jours différents, dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé.

«À partir du lundi 21, dans le but de réduire la mobilité, les achats se feront par sexe», Vendredi, Luis Sucre, ministre panaméen de la Santé, a déclaré dans un discours télévisé. Le jour de Noël et le jour de l’An, il y aura une quarantaine totale dans tout le pays pour les hommes et les femmes, a-t-il ajouté.

L’annonce est intervenue après que l’État d’Amérique centrale a établi des records quotidiens pour le nombre d’infections et de décès à Covid-19, avec 3348 nouveaux cas et 42 décès jeudi.

Le Panama a déjà imposé une quarantaine sexospécifique entre avril et septembre pour tenter de réduire de moitié le nombre de personnes dans les rues. Pendant cette période, les femmes ne pouvaient quitter leur domicile que les lundis, mercredis et vendredis, tandis que les journées des hommes étaient les mardis, jeudis et samedis. Le sexe de la personne a été établi par les informations figurant sur la carte d’identité.

Mais l’intervention des autorités de la ville de Panama a suscité de vives critiques de la part des groupes de défense des droits humains et des militants LGBTQ. Les restrictions fondées sur le sexe ont «N’a pas réussi à reconnaître les diverses identités de genre et peut reproduire des inégalités et des injustices pour des individus non binaires, avec des effets à long terme inconnus», une étude de la London School of Economics a insisté.

Le groupe Hombres Trans Panamá a déclaré qu’il avait enregistré une cinquantaine d’incidents de discrimination contre des personnes trans pendant la quarantaine qui avaient eu des problèmes avec la police, quel que soit le jour où elles avaient quitté leur domicile.

Dans l’un des incidents rapportés par les médias, un homme trans qui faisait des courses selon le sexe indiqué sur sa carte d’identité s’est vu refuser l’accès à un supermarché car il a été affirmé que les acheteurs de sexe masculin souleveraient une objection. Dans le même temps, une femme trans a été arrêtée pour être sortie un jour réservé aux femmes car cela ne correspondait pas au sexe indiqué sur son document d’identité.

«Les personnes transgenres au Panama sont humiliées et accusées d’avoir enfreint la loi en vertu de la politique de quarantaine simplement parce qu’elles sont elles-mêmes» José Miguel Vivanco, directeur de la division Amériques de Human Rights Watch, s’est plaint.

En juillet, les autorités panaméennes ont reconnu que le pays avait encore du chemin à faire pour défendre les droits des transgenres. Ils ont insisté sur le respect du pays «Diversité d’identité et d’expression» néanmoins, et s’est engagé à punir les coupables de discrimination.

