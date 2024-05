Les hommes et autres mammifères vivent plus longtemps s’ils sont castrés, selon un chercheur | La biologie

La biologie Cat Bohannon dit au public du festival Hay qu’on ne sait pas pourquoi les hommes passent leur vie en « passant clandestinement deux petites pépites de mort » Vendredi 31 mai 2024, 11 h 06 HAE

Qu’il s’agisse de la fontaine de jouvence ou de l’élixir de vie, les hommes ont parcouru le monde à la recherche de la clé pour augmenter leur longévité.

Selon un chercheur de premier plan, ils devraient regarder de plus près de chez eux – même si après cela, ils pourraient finir par prendre les années que Dieu leur a réservées.

Lorsqu’il s’agit d’augmenter la durée de vie d’un mammifère mâle, « il n’y a qu’une seule façon d’intervenir » : la castration.

Cat Bohannon, le célèbre auteur de Eve : Comment le corps féminin a été à l’origine de 200 millions d’années d’évolution humainea déclaré que les hommes ont traversé leur vie en « faisant passer clandestinement deux petites pépites de mort », des recherches suggérant qu’une orchidectomie peut prêter quelques années supplémentaires précieuses.

S’exprimant au Fête du foin Vendredi, Bohannon a déclaré que la castration était un « moyen de faire vivre plus longtemps les mammifères mâles ». Cet effet a été observé chez des hommes américains au milieu du XXe siècle qui ont été internés, généralement en raison d’une maladie mentale, et castrés, ainsi que chez des eunuques coréens. Les hommes castrés vivaient plus longtemps que leurs « pairs régulièrement éjectés ».

« Vous pouvez le castrer. Coupez-lui les boules. N’essayez pas cela à la maison », a ajouté Bohannon, chercheur titulaire d’un doctorat de l’Université de Columbia en évolution du récit et de la cognition.

Alors qu’on pensait autrefois que l’écart de durée de vie moyenne était comportemental – « des garçons idiots font des trucs de garçons idiots » –, il « semble en fait avoir quelque chose de profondément lié au système immunitaire et à la réparation cellulaire », a-t-elle déclaré. Les hommes « contractent plus d’infections » tout au long de leur vie et « plus de cancers, et dans de nombreux cas, les pronostics ont tendance à être un peu pires ».

UN étude 2012 publié dans Current Biology a révélé que la durée de vie moyenne de 81 eunuques nés entre 1556 et 1861 était de 70 ans, soit 14,4 à 19,1 ans de plus que la durée de vie d’hommes non castrés de statut socio-économique similaire. Les chercheurs ont conclu que l’étude « soutient l’idée selon laquelle les hormones sexuelles mâles diminuent la durée de vie des hommes ».

« Alors pourquoi ça ? Pourquoi tant d’hommes font-ils passer deux petites pépites de mort ? » dit Bohannon. « J’ai bien peur que nous ne le sachions pas vraiment. Beaucoup de bonnes recherches scientifiques sont réalisées dans ce domaine.

Bohannon a déclaré qu’après avoir discuté des « boules tueuses » dans l’émission The Daily Show avec Sarah Silverman, elle avait reçu des questions « très intimes » de la part d’hommes sur leur « situation testiculaire ». « Je suis maintenant une fille de balle, semble-t-il », a-t-elle déclaré.

Bohannon a également déclaré lors d’un auditoire de Hay qu’« un jour, nous aurons un utérus artificiel », même si ce ne sera peut-être pas avant des centaines d’années, et que cela soulèverait des questions éthiques.

« Soyons vraiment utopiques à propos de cette merde, OK. Disons que c’est accessible à tout le monde, que ce n’est pas seulement une histoire de femme riche, ce n’est pas seulement une affaire de femme blanche – peu importe ce que cela signifie dans des centaines d’années – est-il alors toujours éthique de demander à une personne ayant un utérus de tomber enceinte si elle le peut ? se faire en dehors d’un corps ?

La technologie prendrait beaucoup de temps à se développer, dit-elle, car « ce n’est pas simplement un sac dans lequel on met un bébé, c’est tout un corps féminin. Chaque fois qu’un mammifère est enceinte, tout son corps est enceinte.

« Il y a des répercussions dans tout le système, dont beaucoup ont évolué depuis longtemps pour influencer ce qui se passe dans cet utérus – des agents immunologiques traversant la barrière placentaire, et cetera. Cela signifie donc que nous devons en savoir beaucoup plus sur le corps féminin pour essayer d’en construire un faux.