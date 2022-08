Les hommes enceintes étaient une punchline de film. Maintenant, ce sont des méchants d’horreur.

Quand j’étais enceinte de quatre mois, juste au moment où mon abdomen était devenu suffisamment large pour transformer ma grossesse en un événement public, je me suis échappée au cinéma. J’ai vu “Men”, le film d’horreur d’Alex Garland en mai sur la jeune veuve Harper (Jessie Buckley), qui se lance dans une escapade à la campagne réparatrice pour être terrorisée par un village plein d’archétypes masculins peu recommandables – vicaire pervers, gentil passif-agressif , flic condescendant – tous joués par Rory Kinnear.

Vers la fin du film (alerte spoiler), l’un de ces hommes pousse spontanément un ventre distendu un peu comme le mien. Une fente visqueuse se rompt entre ses jambes, et l’un des autre les gars se glissent hors du trou. Il fait pousser un ventre et donne naissance à un troisième gars, qui fait pousser un ventre et donne naissance à un quatrième gars, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la distribution complète d’hommes du film se soit reproduite aux pieds de Harper.