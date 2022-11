Les hommes en âge de combattre en Russie se cachent toujours de peur d’être envoyés à la guerre

Un directeur des ressources humaines de 34 ans d’une société informatique s’est caché pour éviter la conscription militaire en Russie. (Le Washington Post)

Bien que le président russe Vladimir Poutine et son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, aient proclamé l’achèvement de leur mobilisation de 300 000 nouveaux soldats, de nombreux hommes russes en âge de combattre restent cachés – craignant toujours d’être capturés par des recruteurs militaires et envoyés au combat et mourir, dans une guerre ratée. Alors que les enregistrements des passages frontaliers vers les pays voisins ont documenté plus de 300 000 personnes qui ont quitté la Russie dans les semaines qui ont suivi le début de la mobilisation, il n’y a pas de données sur le nombre d’hommes qui se sont cachés à l’intérieur du pays, mais on pense également que ce nombre se compte en milliers. .

Parmi eux se trouve un jeune informaticien du sud de la Russie, qui vit désormais sous une tente dans la forêt.

Comme d’autres éligibles au service militaire, l’informaticien a rapidement commencé à planifier sa course après que Poutine a publié son décret de mobilisation le 21 septembre – vérifiant frénétiquement les vols sortants, dont le prix augmentait à chaque fois qu’il appuyait sur le bouton de rafraîchissement.

Puis, il a eu une épiphanie : s’il ne pouvait pas se permettre de fuir la Russie ou de laisser sa famille et ses amis derrière lui, il pouvait au moins échapper à la civilisation et au système de conscription militaire de l’État. Alors, il a pris une semaine de congé et a conduit pour se cacher dans les bois.

“Je craignais d’être recruté si j’allais au magasin ou que quelqu’un vienne chez moi”, a déclaré l’informaticien, qui partage ses expériences sur un blog Telegram sous le pseudonyme d’Adam Kalinin, lors d’un entretien téléphonique. Il a demandé l’anonymat parce qu’il se cache des autorités.

Le Washington Post a interviewé cinq autres hommes qui ont passé ces dernières semaines à se cacher dans des appartements loués, des maisons de campagne et même un studio de musique. Certains ont été interviewés par téléphone, d’autres ont accepté d’être visités par un photographe dans leurs cachettes. Bien qu’ils viennent d’horizons, de professions et de situations familiales différents, ils ont exprimé un objectif identique : éviter de tuer ou d’être tué en Ukraine.

Dans les entretiens, la plupart ont déclaré qu’ils ne se sentaient toujours pas à l’abri de la machine de guerre de Poutine, et ils ont chacun demandé l’anonymat pour éviter d’être identifiés par les autorités.

“Je ne me précipite pas pour reprendre une vie normale”, a déclaré un technicien de laboratoire de 38 ans qui a été pris en embuscade par un groupe de policiers et d’officiers d’enrôlement qui lui ont remis une convocation à son domicile fin septembre.

Il ne l’a pas signé et a décidé de ne pas se présenter au point de rassemblement le lendemain, comme demandé. Au lieu de cela, il s’est caché dans une maison de campagne à l’extérieur de Moscou, tandis que des avis s’empilaient sur la porte de son appartement.

Finalement, il a dû retourner en ville pour travailler mais a troqué sa voiture contre un vélo pour éviter la police de la circulation et portait un masque, se méfiant du vaste réseau de vidéosurveillance de Moscou avec système de reconnaissance faciale intégré.

“Je n’avais pas d’endroit où fuir, ni de moyen de travailler à distance”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de partir à l’étranger. Ayant déjà servi dans l’armée russe, le technicien de laboratoire a déclaré qu’il souhaitait éviter de revivre cela, mais a déclaré qu’il ne ressentait pas de “soutien sans ambiguïté pour l’une ou l’autre des parties” dans la guerre.

L’informaticien et sa femme ont toujours été de fervents campeurs, il avait donc l’essentiel de ce dont il avait besoin pour échapper aux agents d’enrôlement : un sac de couchage, une scie, un brûleur à gaz. Il a également acheté des panneaux solaires, une tente pour la pêche hivernale et une antenne parabolique pour continuer à travailler en ligne.

Les déclarations publiques de Choïgou selon lesquelles la mobilisation était terminée n’ont apporté que peu de tranquillité d’esprit à l’informaticien ou aux autres hommes russes qui se cachaient. Aucun décret légal n’a été promulgué mettant officiellement fin à la campagne de conscription.

Ainsi, l’informaticien, qui se dit pacifiste, vit maintenant son deuxième mois de reclus anti-guerre.

Pour l’informaticien, son trajet quotidien consiste désormais à marcher trois minutes de sa “maison” à son “bureau” – une tente séparée installée plus haut dans une clairière, le seul endroit à proximité avec une connexion Internet relativement stable.

Il cuisine sur un feu ouvert et dit que les douches chaudes et les fruits frais lui manquent mais que ses conditions de vie étaient encore bien meilleures que celles des hommes mobilisés envoyés en Ukraine. Selon les médias russes, des centaines de nouveaux conscrits russes, dont beaucoup sont mal équipés et peu entraînés, ont déjà été tués, ce qui renforce la décision de l’informaticien de rester caché.

“La toute première nouvelle issue de la mobilisation est la façon dont les gens manquent d’équipement de base ou les conditions dans lesquelles ils se trouvent”, a-t-il déclaré, faisant référence à des rapports d’officiers supérieurs forçant de nouveaux soldats à acheter leurs propres gilets pare-balles ou à dormir dans des chambres délabrées et non chauffées. caserne.

“Ils souffrent avant même d’arriver en première ligne et peuvent facilement attraper, disons, une pneumonie, et personne ne s’en souciera, ce qui me met en perspective”, a-t-il déclaré. “Soit je suis mobilisé et mis dans quelque chose qui ressemble à une prison, où vous n’avez aucun droit, juste des obligations, soit je reste ici, où j’ai encore beaucoup de problèmes et de problèmes, mais je suis libre.”

Avec les pertes russes qui continuent d’augmenter et les troupes nécessitant inévitablement une rotation, il ne fait aucun doute que des renforts supplémentaires seront nécessaires.

“Pendant combien de temps les centaines de milliers de militaires mobilisés ont été envoyés dans les forces armées, on ne sait pas”, a écrit Pavel Chikov, avocat chez Agora, un groupe de défense des droits de l’homme, sur Telegram. “Tôt ou tard … soit à cause de décès, de blessures et d’autres raisons, leurs places devront être remplies de recrues.”

Un consultant financier de 24 ans originaire de Moscou était une cible clé pour les officiers d’enrôlement en raison de son service antérieur en tant que soldat des opérations spéciales, et ils se sont efforcés de le retrouver, a-t-il déclaré au Post.

Premièrement, la porte de l’appartement à son adresse déclarée – tous les Russes sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités – était recouverte de brouillons d’avis. Le conseiller financier, qui habite ailleurs, ne les a jamais ramassés.

Ensuite, le commissariat local a envoyé un avis à son bureau. En vertu de la loi russe, les employeurs sont obligés de les remettre au personnel, sous peine de lourdes amendes. Au lieu de cela, son entreprise l’a licencié sur papier mais lui a permis de travailler à distance à titre non officiel.

Quelques jours avant la fin supposée de la mobilisation, des recruteurs militaires se sont rendus à l’appartement avec une escorte policière et ont interrogé les locataires qui y vivaient pour savoir où se trouvait l’ex-soldat.

Dès le début de la mobilisation, le conseiller financier, diplômé d’une académie navale, a déclaré qu’il savait qu’il serait convoqué. “J’ai porté l’uniforme pendant six ans”, a-t-il déclaré. “Alors je me suis déjà préparé pour ça.”

Lorsque Poutine a délivré le diplôme, sa famille voulait qu’il fuie au Kazakhstan, mais il a refusé de partir, craignant d’être arrêté à la frontière ou pire – qualifié de déserteur. Ses anciens collègues militaires ont également été bombardés de notices.

Mais le consultant a déclaré qu’il n’était pas prêt à se battre et à mourir dans un conflit inutile.

“Je pense que ce n’est absolument pas ma guerre et que je n’ai rien à faire là-bas”, a-t-il déclaré. “Connaissant les mécanismes de l’armée, c’est horrible de réaliser combien de civils meurent.” Il a ajouté : « Sur le plan politique, je ne m’implique même pas là-bas et je ne veux même pas savoir pourquoi ils se battent là-bas. Mais sur le plan personnel et moral, je ne veux pas que cela se produise.

Il s’est caché dans une datcha, ou maison de campagne, puis a parcouru plusieurs appartements d’amis dans la région de Moscou. “J’ai évité tous les transports en commun”, a-t-il déclaré. “J’ai refusé d’aller au bureau sous aucun prétexte, et vous ne me verriez pas dans les lieux publics.” Après que Poutine ait déclaré la mobilisation terminée, le consultant est retourné dans son appartement en location mais garde toujours un profil bas.

Un producteur de musique de 40 ans à Moscou, qui a suivi une formation militaire à l’université, a également vu des officiers d’enrôlement frapper à plusieurs reprises à la porte d’un appartement qu’il possède mais qu’il loue.

“Je suis contre la guerre, je n’ai jamais frappé personne de ma vie”, a déclaré le producteur, assis dans une pièce faiblement éclairée de son studio de musique orné d’attirail soviétique. “Lorsque les problèmes sont résolus par la violence, c’est la voie la plus primitive, un retour à l’état animal.”

Le producteur s’est éloigné de sa femme et de ses enfants et a passé des nuits sur un canapé dans le studio, secoué après avoir entendu que son ami, également caché, avait reçu un avis de la police qui avait arrêté sa voiture.

La plupart des amis du producteur ont quitté la Russie et sa femme l’a supplié de faire de même, menaçant même de divorcer. Mais il a refusé, disant qu’il ne laisserait pas Poutine “faire rouler” la vie qu’il a construite à Moscou.

“Je n’ai jamais retenu la Russie, je me suis toujours considéré comme un homme du monde”, a déclaré le producteur. “Mais quand la guerre a commencé, cela a en quelque sorte inversé mon processus de pensée. … J’ai décidé de ne pas m’enfuir. Je suis un résident à part entière de ce pays et parce que quelqu’un a déraillé, cela ne signifie pas que je doive abandonner ma maison, mes convictions et mon travail.