Les hommes du NIU sautent sur la saison avec un voyage au Canada – Shaw Local

L’équipe masculine de basket-ball de la Northern Illinois University fait un saut dans la saison 2022-2023, disputant trois matchs au Canada cette semaine pour obtenir un peu de temps d’entraînement pour la saison à venir.

Le premier match du voyage a eu lieu mardi contre Windsor et se poursuit jeudi contre Ottawa et vendredi contre Toronto Metropolitain.

L’entraîneur de deuxième année Rashon Burno a déclaré qu’il était important pour lui et les Huskies de s’entraîner davantage, après avoir connu une saison de 9-21 l’an dernier.

“Le voyage en lui-même est vraiment basé sur les 10 pratiques. Nous voulions avoir la chance de voir nos gars en compétition », a déclaré Burno. “J’aime les gars, j’aime l’énergie, j’aime l’athlétisme, le talent est là. Nous essayons d’aider ces gars à forger des relations incroyables sur le terrain et les 10 entraînements vous permettent de le faire beaucoup plus tôt qu’au début de la saison.

Ces entraînements bonus ont montré à Burno ce que l’équipe a dans ses nouveaux venus derrière des joueurs de retour comme Keshawn Williams, qui a récolté en moyenne 16,3 points par match la saison dernière et a été mentionné honorablement dans l’équipe entièrement MAC.

“Les gars sont très talentueux, Zarique Nutter, 6 pieds 6 pouces, trois/quatre (petit attaquant / attaquant de puissance), David Coit va être un buteur prolifique au poste de meneur, peut vraiment le tirer et diriger l’équipe “, a déclaré Burno. “Taku Youngblood est un talent incroyable avec une envergure de 6 pieds 10 pouces, il peut vraiment sortir en transition et en finition. Xavier Amos est super talentueux mais toujours un étudiant de première année, bon joueur, son avantage est énorme.

Aucun autre joueur de retour autre que Williams n’a enregistré une moyenne à deux chiffres la saison dernière, mais Burno a déclaré qu’il aimait la croissance de beaucoup de joueurs de retour.

«J’ai rencontré Darweshi Hunter juste avant la fin de l’année scolaire, je lui ai donné des objectifs et il l’a fait sortir du parc. Il a une concentration incroyable et est en pleine forme. Il a travaillé sur sa mobilité et ressemble à un joueur différent. Anthony Crump ressemble à un joueur différent. Kaleb (Thornton) joue extrêmement bien au poste de meneur, jouant aux côtés de David (Coit), il pousse vraiment KT beaucoup plus fort qu’il ne l’a été l’année dernière.

Burno a déclaré que faire en sorte que sa jeune équipe acquière de l’expérience dans les activités parascolaires qui accompagnent un road trip est plus précieux que les jeux eux-mêmes.

“Pouvoir s’entraîner, être dans les vestiaires, sur la route pour un trajet en bus de 4 à 5 heures, des hôtels, tout cela est formidable”, a déclaré Burno. «Vous pouvez vraiment apprendre à connaître les gars loin du basket-ball, en faisant des choses amusantes. C’est le but de ces tournées à l’étranger, elles vous donnent une longueur d’avance, elles vous permettent d’avoir une longueur d’avance sur la construction de ce rapport. Nous allons essayer d’en tirer le meilleur parti. Nous avons beaucoup de choses prévues. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble et vraiment apprendre à nous connaître pour avoir une longueur d’avance à la rentrée et nous nous rapprochons de la saison régulière.