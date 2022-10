Les hommes du «doute raisonnable» font leur émission Hulu à ATL

Les hommes d’un drame juridique sexy de Hulu ont apporté du charme et des conversations franches à l’état de pêche pour des événements exclusifs et intimes entourant leur émission.

Tim Jo, McKinley Freeman, Victor Rasuk et Sean Patrick Thomas ont récemment apporté l’attrait indéniable et le mystère indéniable de Hulu’s “Doute raisonnable” à Atlanta.

Comme précédemment signalé, la série polar dispose d’une salle d’écrivains entièrement noirs et est le premier drame scénarisé de Disney’s Onyx Collective, une marque de contenu qui se compose principalement de projets de créateurs de couleurs et d’autres groupes sous-représentés. Il a également de gros producteurs exécutifs comme Kerry Washington et Larry Wilmore, ainsi que le showrunner Raamla Mohamed (“Little Fires Everywhere”, “Scandal”).

“Reasonable Doubt” met également en vedette Michael Ealy et Emayatzy Corinealdi qui assume le rôle principal de Jacqueline “Jax” Stewart.

Les spectateurs (et BOSSIP) ont été collés à leurs écrans pour voir Jax, qui est vaguement basé sur l’avocat célèbre Shawn Holley, naviguer dans son monde compliqué où elle s’oppose farouchement au système judiciaire à travers des interprétations sauvages de la loi.

Ce faisant, elle combat également le DA trop zélé Mike Llanas, [Rasuk]essaie de comprendre son mariage en ruine avec Lewis [Freeman]cherche des indices avec l’aide de Daniel [Jo]se heurte à son client très difficile Brayden Miller [Thomas]et renoue avec un visage familier et très fin [Ealy].

Si vous avez été sous un rocher sans Hulu ces derniers temps, laissez cela vous servir d’intro dans le spectacle torride via les hommes de la distribution.

Le collectif Onyx de Disney, Los Angeles Time et BESLA ont organisé un brunch pour les hommes du « doute raisonnable »

Le dimanche 23 octobre, Onyx Collective s’est jointe au Los Angeles Times et à BESLA pour organiser un brunch de créateurs de goûts avec les bons gars de “Reasonable Doubt” d’Onyx Collective. Se déroulant sur la terrasse du jardin chic du Four Seasons Hotel à Atlanta, en Géorgie, l’événement a débuté par un toast dirigé par l’équipe Onyx Collective et BELSA Esq.

Le président, Chiquita Woolfolk Banks, a accueilli la scène sociale d’Atlanta de plus de 100 participants couvrant des avocats, des dirigeants communautaires de haut niveau et des acteurs des médias et du divertissement.

Les acteurs se sont présentés, ont discuté de leurs rôles et ont partagé leurs sentiments et leur enthousiasme à propos de la nouvelle marque de contenu de Disney Onyx Collective et pourquoi la maison des artistes et des créatifs de couleur est si importante pour leur métier.

“Je suis tellement honoré de faire partie de ce que fait Onyx – défendre le contenu avec des personnes de notre race et de notre couleur”, a déclaré Victor Rasuk lors du brunch. “Ça a été génial.”

“Onyx ce que cela représente pour moi est une opportunité”, a ajouté McKinley Freeman. « Il y a une différence entre attendre et être patient. Attendre, c’est comme; “attendez votre tour”, et être patient, c’est comme ; ‘peu importe ce que vous faites, je ferai ce que je ferai’ et je pense que c’est ce que représente Onxyx. Il n’y a d’autre instant que le présent. Pour moi, c’est une chose importante à retenir.

Tim Jo avait des éloges similaires,

“Depuis 20 ans, je me bats pour une place à la table et quand vous me ressemblez, il y a une raison pour laquelle mon CV n’est pas profond”, a ajouté Tim Jo. “J’ai eu la chance d’obtenir des emplois, de me battre pour des emplois – et généralement, lorsque vous obtenez un siège à la table, vous devez vous battre pour obtenir un siège à la bonne table, ce que j’ai trouvé, c’est avec Onyx, on m’a donné une place à la table principale.

Quant à Sean Patrick Thomas, il a révélé que “Reasonable Doubt” a été pour lui une émission qui a changé la donne et qu’il encourage les gens à regarder. Il a également félicité Onyx pour avoir créé un contenu de qualité supérieure “pour nous et par nous”.

“Je suis juste très excité d’être ici et de faire partie de ce spectacle en travaillant avec ces beaux messieurs”, a déclaré Thomas. “Je suis dans ce jeu depuis quelques années et il est extrêmement rare de faire partie de quelque chose dont je suis fier et dont je veux parler aux gens et que tout le monde voit. Je me sens rarement comme ça, merci Onyx.

Le collectif Onyx de Disney et l’AAFCA ont organisé une projection privée et une table ronde avec les hommes du doute raisonnable

Le lundi 24 octobre, Disney’s Onyx Collective a rejoint l’Association des critiques de films afro-américains (AAFCA) pour organiser une projection privée et une table ronde avec les stars de Disney’s Onyx Collective’s Reasonable Doubt; McKinley Freeman, Tim Jo, Sean Patrick Thomas et Victor Rasuk, le producteur Roger Bob et le modérateur populaire d’Atlanta, Kenny Burns.

Un communiqué de presse rapporte que l’événement a débuté par une élégante pré-réception comprenant de petites bouchées, des libations et de grandes conversations.

Les participants de l’organisation AAFCA ont eu l’occasion de voir un aperçu exclusif de l’épisode 106 “Renegade”. La projection a été suivie d’une table ronde animée par Kenny Burns. Les membres de la distribution ont discuté de divers sujets, notamment leurs rôles dans la série et comment leurs rôles soutiennent Emayatzy Corinealdi, qui joue Jax Stewart, comment la série dépeint un rôle positif des hommes noirs et de la paternité, l’importance de la famille et comment elle est affichée dans la série. , la vie après l’incarcération, les titres des chansons de Jay Z comme influence pour les titres des épisodes et bien plus encore. De plus, les hommes ont discuté des diverses conversations sur les faits saillants de Doute raisonnable, telles que la conversation que Daniel (Tim Jo) a avec son frère et la façon dont les Asiatiques et les Afro-Américains coexistent à Los Angeles.

Le collectif Onyx de Disney a collaboré à la mise en place d’une soirée de visionnage et d’une expérience de bowling remplies de « doutes raisonnables » pour les fans

Le mardi 25 octobre, Disney’s Onyx Collective s’est associé à Rolling Out Magazine pour organiser une soirée de visionnage intime et une soirée de bowling avec la presse, des fans et les hommes de “Reasonable Doubt” de Disney’s Onyx Collective.

BOSSIP était présent pour l’ultime expérience “Reasonable Doubt” où 50 fans et 15 organes de presse ont été invités à projeter l’épisode 106 “Renegade” dans un théâtre privé au Regal Cinemas – Atlantic Station à Atlanta, GA.

C’était une nuit de tweets en direct tout en regardant Michael Ealy chauffer l’écran alors que le public échangeait des théories sur le coupable du mystère en cours dans la série.

Après la projection, il y a eu une table ronde animée par la journaliste de Rolling Out, Christal Jordan, qui a mené des discussions stimulantes sur l’infidélité, la race, l’amour et divers autres thèmes de l’émission.

La soirée s’est terminée alors que la presse et les fans ont été invités à se joindre à la distribution pour une activation de bowling privée où la distribution s’est déchaînée et s’est mélangée et mêlée dans l’esprit de cette série incontournable.

Regardez-vous “Doute raisonnable” ?

“Reasonable Doubt” diffuse de nouveaux épisodes mardi sur Hulu.

“Reasonable Doubt” est créé, écrit et produit par Raamla Mohamed. Kerry Washington réalise et produit aux côtés de Pilar Savone pour Simpson Street et Larry Wilmore via Wilmore Films. Shawn Holley et Jon Leshay sont co-producteurs exécutifs. La série est le premier drame scénarisé d’Onyx Collective et est produite par ABC Signature, une partie de Disney Television Studios.

SOCIAL:

Facebook / Instagram @ReasonableDoubtHulu

Twitter : @ReasonableHulu

#ReasonableDoubtHulu