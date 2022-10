Les hommes disculpés du meurtre de Malcom X recevront 36 millions de dollars

NEW YORK (AP) – La ville de New York règle les poursuites intentées au nom de deux hommes qui ont été disculpés l’année dernière pour l’assassinat de Malcolm X en 1965, acceptant de payer 26 millions de dollars pour les condamnations injustifiées qui ont conduit les deux hommes à passer des décennies derrière barres.

L’État de New York paiera 10 millions de dollars supplémentaires. David Shanies, un avocat représentant les hommes, a confirmé les règlements dimanche.

“Muhammad Aziz, Khalil Islam et leurs familles ont souffert à cause de ces condamnations injustes pendant plus de 50 ans”, a déclaré Shanies dans un e-mail. “La ville a reconnu les graves injustices commises ici, et je salue la sincérité et la rapidité avec lesquelles le bureau du contrôleur et l’avocat de la société ont agi pour résoudre les poursuites.”

Shanies a déclaré que les implantations envoient un message selon lequel “les fautes commises par la police et les procureurs causent d’énormes dégâts, et nous devons rester vigilants pour identifier et corriger les injustices”.

L’année dernière, un juge de Manhattan a rejeté les condamnations d’Aziz, aujourd’hui âgé de 84 ans, et d’Islam, décédé en 2009, après que les procureurs ont déclaré que de nouvelles preuves d’intimidation de témoins et de suppression de preuves à décharge avaient sapé l’affaire contre les hommes. Le procureur de district de l’époque, Cyrus Vance Jr., s’est excusé pour les “violations graves et inacceptables de la loi et de la confiance du public” commises par les forces de l’ordre.

Le département juridique de la ville de New York, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a déclaré dimanche qu’il “maintenait” l’opinion de Vance selon laquelle les hommes avaient été condamnés à tort et que l’accord financier “apporte une certaine mesure de justice aux personnes qui ont passé des décennies en prison et ont porté la stigmatisation d’être faussement condamnées”. accusé du meurtre d’une figure emblématique.

Shanies a déclaré qu’au cours des prochaines semaines, les documents de règlement seront signés et que le tribunal de New York qui traite les questions d’homologation devra approuver le règlement de la succession d’Islam. Le total de 36 millions de dollars sera divisé à parts égales entre Aziz et la succession d’Islam.

Aziz et Islam, qui ont maintenu leur innocence depuis le début du meurtre de 1965 au Audubon Ballroom d’Upper Manhattan, ont été libérés sur parole dans les années 1980.

Malcolm X a acquis une notoriété nationale en tant que voix de la Nation of Islam, exhortant les Noirs à revendiquer leurs droits civils « par tous les moyens nécessaires ». Son autobiographie, écrite avec Alex Haley, reste une œuvre classique de la littérature américaine moderne.

Vers la fin de la vie de Malcolm X, il s’est séparé de l’organisation Black Muslim et, après un voyage à La Mecque, a commencé à parler du potentiel d’unité raciale. Cela lui a valu la colère de certains membres de la Nation of Islam, qui le considéraient comme un traître.

Il a été abattu alors qu’il commençait un discours le 21 février 1965. Il avait 39 ans.

Aziz et Islam, alors connus sous le nom de Norman 3X Butler et Thomas 15X Johnson, et un troisième homme ont été reconnus coupables de meurtre en mars 1966. Ils ont été condamnés à la prison à vie.

Le troisième homme, Mujahid Abdul Halim – également connu sous le nom de Talmadge Hayer et Thomas Hagan – a admis avoir tiré sur Malcolm X mais a déclaré que ni Aziz ni Islam n’étaient impliqués. Les deux ont offert des alibis, et aucune preuve matérielle ne les reliait au crime. L’affaire reposait sur des témoins oculaires, bien qu’il y ait eu des incohérences dans leur témoignage.

Les avocats d’Aziz et d’Islam ont déclaré dans des plaintes qu’Aziz et Islam se trouvaient chez eux dans le Bronx lorsque Malcolm X a été tué. Ils ont déclaré qu’Aziz avait passé 20 ans en prison et plus de 55 ans à vivre avec les difficultés et l’indignité liées au fait d’être injustement qualifié de meurtrier reconnu coupable de l’un des plus importants leaders des droits civiques de l’histoire.

Islam a passé 22 ans en prison et est mort dans l’espoir d’effacer son nom.

The Associated Press