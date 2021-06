Les hommes derrière la page populaire Telugu Meme ont aidé près de 45 familles défavorisées au milieu du verrouillage de Covid-19

Les mesures de confinement imposées pour arrêter la propagation du COVID-19 ont touché les moyens de subsistance de nombreuses familles pauvres à travers le pays. Bien que la situation causée par l’épidémie de COVID-19 ait été pour le moins sombre, nous avons également rencontré des histoires réconfortantes de personnes faisant tout leur possible pour aider les autres. Un autre exemple de ce type est l’histoire de deux jeunes hommes derrière une page de mèmes en télougou populaire nommée DPVEU. Selon Indien express, Nayani Anurag Reddy, 24 ans, et son ami Sachin Vikas (29 ans), propriétaires de cette page de mèmes, l’utilisent comme plate-forme pour mettre les donateurs en contact avec les personnes qui ont besoin d’aide.

La page fait fureur sur les réseaux sociaux avec 9,6K followers sur Instagram et 57,1K followers sur Twitter. DPVEU est essentiellement la forme abrégée de Dis Page Vll Entertain U. Nayani et Sachin, qui sont également des professionnels de la promotion et du marketing numériques pour plusieurs films en telugu, ont jusqu’à présent aidé 44 familles économiquement plus faibles avec des produits d’épicerie et des produits médicaux essentiels pendant un mois. Pour maintenir la transparence de leur travail de secours et inspirer davantage de donateurs, les créateurs de contenu partagent les détails des familles qui ont reçu de l’aide sur leurs comptes de médias sociaux.

L’initiative a commencé lorsque le duo a commencé à recevoir des messages de personnes dont les moyens de subsistance avaient été affectés par l’imposition de blocages en raison de la propagation de COVID-19 lors de la deuxième vague. Ces messages les ont inspirés à participer au travail de secours et ils ont commencé leur page comme moyen pour cela.

Partageant l’expérience de la réalisation de cette initiative, Sachin dit qu’aider les personnes dans le besoin pendant cette pandémie leur a donné une immense satisfaction.

Avec une équipe de 10 créateurs de contenu, le duo ne passait auparavant que deux à trois heures à gérer la page. Cependant, après avoir commencé le travail de secours, ils ont repoussé leur temps de sept à huit heures pour répondre aux demandes d’aide qu’ils recevaient en ligne.

Expliquant le processus de leur travail de secours, Sachin dit qu’après avoir reçu la demande d’aide, ils essaient de vérifier son authenticité. Ensuite, ils demandent à ces personnes d’aller au magasin général le plus proche et d’acheter le nécessaire et d’envoyer une facture. Après s’être assurés de l’authenticité de la facture, ils la mettent en relation avec un donateur qui effectue le paiement en ligne auprès du commerçant.

Sachin dit que l’initiative a reçu une réponse écrasante de la part des donateurs. En fait, quelques acteurs de Tollywood qui ont souhaité rester anonymes ont également contribué à aider diverses familles.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici