Les hommes de “The Brady Bunch” parlent d’être des momies sur “Masked Singer”: Exclusif – Hollywood Life

Les momies ne sont autres que Le groupe Brady garçons: Barry Williams, Christophe Chevalieret Mike Lookinland. Le trio a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie à propos de leur temps sur Le chanteur masqué. Barry a noté que Le chanteur masqué Au départ, il l’a contacté et “voulait vraiment briser leur tradition d’artistes solos et inclure des groupes”.

Christopher a admis qu’il a toujours été “le réticent en matière de musique”. Cependant, lorsque l’opportunité de l’émission lui a été présentée comme une “opportunité Brady boy uniquement, ce qui signifie que vous aviez besoin de nous tous pour que cela se produise, Barry et Mike ont démissionné, sachant que cela ne se produirait jamais, malheureusement. Je devais juste, en vrai Bouquet de Brady la mode, les décevoir.

Cependant, il a rapidement changé de ton. “J’ai l’impression que c’est vraiment l’une de ces opportunités, et si cela se présente et que je dois en faire partie, alors je dois vraiment faire ma part”, a-t-il déclaré.

Le groupe Brady les hommes étaient vêtus de costumes de momie complexes pendant qu’ils se produisaient Les singes chanson du thème. “Nos costumes et nos masques étaient définitivement un défi supplémentaire pour essayer d’exécuter une danse et de chanter en direct. Outre le fait que personne ne le sait, il y a beaucoup de choses supplémentaires auxquelles il faut penser, s’inquiéter et passer à travers », a déclaré Mike.

Barry, Christopher et Mike ont travaillé ensemble d’innombrables fois au fil des ans depuis leur course sur Le groupe Brady, et ils ne se lassent jamais de se réunir encore et encore. “Faire partie de ce groupe et être comme des membres de la famille parce que, à ce stade, c’est ce que sont Barry et Mike. Ce sont des frères. C’est un honneur de travailler avec eux, et à la fin de la journée, ça a toujours été une joie », a déclaré Christopher HollywoodLa Vie.

Les opportunités de travailler ensemble continuent de se présenter, selon Christopher, notamment le podcast de Barry et Christopher et Une rénovation très Brady. “Il y a des choses qui ne sont tout simplement pas consommables de manière imminente quand elles sont Brady, et principalement conçues par d’autres ou inventées par d’autres qui nous sont ensuite apportées, mais il y a des cas où c’est même autoproduit de cette façon parce qu’il y a un soi -la conscience que ce truc de Brady a encore du poids et une raison d’exister. Barry a ajouté: “Il y a une orbite dans laquelle se trouvent les Brady et elle tourne continuellement.” Le chanteur masqué la saison 8 est diffusée les mercredis sur FOX.