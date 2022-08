Les hommes de NIU publient le calendrier 2022-23, y compris un voyage à Gonzaga – Shaw Local

Marquée par 13 matchs à domicile et un voyage à Gonzaga, l’équipe masculine de basket-ball 2022-23 de la Northern Illinois University a publié son calendrier mercredi.

“Nous sommes très excités par notre calendrier pour la saison à venir”, a déclaré l’entraîneur-chef du basketball masculin de NIU, Rashon Burno. «Notre calendrier hors conférence offrira à notre équipe un certain nombre d’occasions de se tester contre des adversaires de haut niveau, ce qui constituera une excellente préparation pour le défi du jeu de conférence. Après un excellent voyage au Canada, je sais que notre équipe a hâte de commencer la nouvelle saison.

NIU commencera la saison avec un concours d’exhibition le lundi 31 octobre, alors que les Huskies accueillent McKendree.

Deux des trois premiers matchs de la saison régulière auront lieu à domicile alors que les Huskies ouvriront la saison régulière le lundi 7 novembre contre Illinois Springfield. NIU se rendra ensuite à Evanston le vendredi 11 novembre pour un match avec Northwestern; le concours sera le premier entre les Huskies et les Wildcats depuis la saison 2010-11. Trois jours plus tard, Purdue Northwest visitera le NIU Convocation Center (14 novembre).

Annoncé précédemment, NIU se rendra à Georgia Tech le jeudi 17 novembre, dans le cadre du Rocket Mortgage Fort Myers Tip-Off 2022. L’événement se poursuivra le mardi 22 novembre à la Suncoast Credit Union Arena de Fort Myers, en Floride, avec un match contre Sam Houston. Le lendemain, NIU affrontera soit Long Island, soit le Dakota du Sud.

Un road trip de cinq matchs commence le samedi 26 novembre, alors que les Huskies visitent le nord de l’Iowa. Les Panthers ont remporté 20 matchs il y a une saison et ont atteint le deuxième tour du NIT. Le mercredi 30 novembre, NIU se rend à Charleston pour une réunion avec l’est de l’Illinois. Le combat avec les Panthers est une revanche d’il y a une saison lorsque le NIU a dominé l’Est de l’Illinois, 55-45.

Le mois de décembre commence par un voyage dans l’Idaho alors que les Huskies affrontent les Vandales le vendredi 2 décembre. NIU retourne dans le nord-ouest du Pacifique 10 jours plus tard alors qu’il visite la puissance nationale Gonzaga le lundi 12 décembre lors de la première réunion. entre les Huskies et les Bulldogs. Gonzaga vient de connaître une saison 28-4 il y a un an et a été classé n ° 1 dans le sondage AP pendant neuf semaines au cours de la saison 2021-22.

Le samedi 17 décembre, NIU se rend à Richmond, en Virginie, pour un rendez-vous avec VCU, la première rencontre entre les deux programmes depuis 1973. Les Rams sont allés 22-10 l’an dernier et se sont qualifiés pour le NIT Second Round.

Les Huskies rentrent chez eux le mardi 20 décembre, alors qu’ils accueillent Albany au NIU Convocation Center pour la première rencontre entre les Huskies et les Great Danes. Le jeu hors conférence se termine le jeudi 22 décembre avec un voyage dans l’État de l’Indiana.

Le jeu de la Conférence Mid-American commence par un road trip de deux matchs à Akron et Buffalo. Les Huskies rendront visite au champion en titre du tournoi de conférence Zips le mardi 3 janvier, avant de se rendre dans l’ouest de New York pour un match le samedi 7 janvier.

La semaine suivante, NIU disputera ses deux premiers matchs à domicile en championnat alors que Central Michigan se rendra à DeKalb le mardi 10 janvier et que le champion en titre de la saison régulière de la conférence, Toledo, visitera le NIU Convocation Center le samedi 14 janvier.

Après avoir voyagé à Miami (17 janvier) et dans l’est du Michigan (21 janvier), les Huskies accueilleront Kent State le mardi 24 janvier et Ball State le samedi 28 janvier.

NIU clôture le mois de janvier avec un voyage à Kalamazoo pour affronter l’ouest du Michigan le mardi 31 janvier, avant d’ouvrir février avec un match à Bowling Green le samedi 4 février.

Une visite à DeKalb par l’Ohio le mardi 7 février marque le début d’une séquence de trois sur quatre à domicile pour les Huskies. Western Michigan arrive à NIU le samedi 11 février et, après un voyage à Ball State (14 février), les Huskies accueillent Miami le samedi 18 février.

Les deux derniers matchs sur la route de la saison envoient NIU dans l’Ohio le mardi 21 février et dans le centre du Michigan le samedi 25 février. Les Huskies seront à domicile pour la dernière semaine de la saison régulière alors que Buffalo se rendra au NIU Convocation Centre le mardi 28 février et visites de l’est du Michigan le vendredi 3 mars.

Tous les matchs de conférence programmés le samedi pourraient être déplacés au vendredi soir en raison de la télévision. Les horaires des matchs seront annoncés ultérieurement.